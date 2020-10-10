انتحار الفنانة التونسية عبير شعبان

انتحرت الفنانة المسرحية التونسية عبير شعبان أمس الجمعة في حادث هز الوسط الفني في تونس.

ونقلت "روسيا اليوم" عن مصدر أمني تونسي إنه تم العثور على شعبان جثة هامدة في منزلها بمدينة قربة بمحافظة نابل شمال شرق البلاد، بعد أن انتحرت شنقا.

يذكر أن الفنانة الشابة شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية في تونس.

وأضاف المصدر أنه تم فتح تحقيق في ملابسات الوفاة، وأسباب إقدام الفنانة الشابة التي لم تتجاوز الثلاثين من عمرها على الانتحار.

ولم تصدر وزارة الشؤون الثقافية في تونس بيانا بشأن الحادثة، غير أن فنانين مسرحيين أبدوا استياءهم من حالة الإحباط التي يعيشها الفنانون لا سيما الممثلون، بسبب ما اعتبروه تهميشا من الوزارة.