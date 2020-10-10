شريف عارف: إعلاميو الإخوان معدومو المواهب.. والجماعة لا تعترف بالوطن

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية لا تعترف بالوطن عكس ما روجوا له طوال تاريخهم، حيث إن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية لم يكن رجل دين، ساخرًا: "الطبيعي أن تبدأ أى جماعة دينية من المسجد والبنا بدأ الدعوة من المقهى".

وأضاف "عارف"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن جماعة الإخوان الإرهابية دأبت على خيانة الوطن، فخططوا لتفجير القناطر الخيرية، ما يؤكد عداءهم للوطن، كما أن كل قادة التنظيم الإرهابى تابعون لسيد قطب والذى بدروه كفر الدولة المصرية، موضحًا أن عام حكم الإخوان كان فرصة ليكشف للشعب ما هي الجماعة.

وأكد المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، أن إعلاميي الإخوان مجموعة من معدومي المواهب أتيحت لهم أن يقدموا البرامج من خلال تلك المنصات المعادية التي أصبحت تتنافس على من يمولها، وهناك كل أسبوع تسريب عن خلافات التمويل، " معتقدين أن ده يكسبهم بعض الأموال لكنه يخسرهم جمهورهم ويفضحهم".

وكان الكاتب الصحفي شريف عارف، قد انضم إلى أسرة مسلسل "الجماعة 2" لأداء دور أحد الكوادر القيادية بجماعة الإخوان المسلمين، في عهد المرشد الثاني للجماعة حسن الهضيبي، ولعب شريف عارف دور "الوسيط" بين سعيد رمضان زوج ابنة مرشد الجماعة الأول حسن البنا وبين القيادية الإخوانية زينب الغزالي، والتي تلعب دورها الفنانة صابرين في استلام المبالغ المالية للإنفاق على أسر المعتقلين ودعم ما يسمى بـ"عناصر الجهاد".