شريف عارف: إعلان القاهرة الخاص بليبيا سابق لعصره في التوقيت

قال شريف عارف، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن ما يحدث حاليا في السياسة الخارجية التركية نوع من البلطجة، ولا يوجد تعبير آخر، وهدفه السيطرة والهيمنة وإخضاع المنطقة والدول المحيطة بها للدولة التركية، مؤكدًا أن مصر موقفها واضح بشكل كبير للأزمة الليبية منذ اليوم الأول.

وأضاف "عارف" خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس، ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل، وريهام إبراهيم، أن إعلان القاهرة كان يسبق عصره في التوقيت، لأن اجتماع المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح وإصدار الإعلان هو وضع الجانب الآخر في مأزق، خاصة عندما لوحت مصر باستخدامها للقوة من خلال لاصطفاف الذي شهده الرئيس السيسي في المنطقة الغربية وتحديد الخط الأحمر سرت الجفرة.

وأشار إلى أن الأمن القومي الليبي هو جزء من الأمن القومي المصري، حيث تبلغ مساحة الحدود المشتركة بين البلدين أكثر من 1200 كيلومترا، وأي عبث في التركيبة الداخلية الليبية هي تهديد مباشر للأمن القومي المصري.

وذكّر بالمشكلات التي عانتها مصر خلال السنوات العشر الماضية وكم السلاح والمرتزقة القادم من هذا الاتجاه، وظل الوضع عبثيا، ولكن الدولة المصرية بهذا الإجراء قبل أن تحافظ على حقوق الشعب الليبي وهي مصونة، فهي تحافظ أيضا على أمنها القومي، وما حدث في الغردقة أمس امتداد لمحادثات "5+5".