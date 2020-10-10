حالة من الترقب والقلق تسيطر على طلاب الثانوية الأزهرية بعد اعتماد نتيجة التنسيق من الأزهر الشريف، والتي من المقرر ظهورها إلكترونيًا خلال ساعات قليلة، لذا يبحث كثير من الطلاب عن خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2020 فور ظهورها، على موقع بوابة الحكومة المصرية "التنسيق".

وتستعرض "الوطن" خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020، خلال السطور التالية..

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

- تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية، من هنـــــا.

- اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية، وبعدها ستتمكن من الدخول عليها فور إتاحة النتيجة الكترونيًا.

- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة له والضغط على الاستعلام عن نتيجة التنسيق.

- ستظهر نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية وهي "الكلية المرشح لها الطالب للالتحاق بها، وفقًا لآخر تعديل تم في كتابة الرغبات.

- يقوم بعدها بطبع بطاقة الترشح، والذهاب إلى الكلية المخصصة لاستكمال باقي الأوراق والبيانات المطلوبة.

وكان مكتب التنسيق قد انتهي صباح اليوم من وضع الحدود الدنيا الخاصة بكليات البنين والبنات بالقاهرة والأقاليم، وسط مؤشرات بارتفاع القبول بكليات القاهرة والأقاليم، عن العام الماضي، بسبب ارتفاع نسب النجاح في الدورين الأول والثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل مرة أخرى للمتخلفين عن التسجيل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأغلقت جامعة الأزهر، باب تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم، للناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية، الأربعاء الماضي.