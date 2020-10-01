تنسيق الأزهر يغلق بعد قليل.. و75 ألف حالة تسجيل للرغبات وتعديلها

ينتهي خلال ساعات التسجيل بالمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية الأزهرية، حيث يغلق باب التنسيق في الثانية عشرة ليلا، وأعلنت الجامعة أن نحو 75 ألف حالة تسجيل للرغبات وتعديلها تمت خلال أيام التسجيل الأربعة، بينما يبلغ عدد الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية نحو 77122 طالبًا.

وقال الدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، إن غرفة عمليات متابعة مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تابعت تسجيل الرغبات وتعديلها خلال الأيام الماضية، وأن قيادات جامعة الأزهر تتابع عن كثب عمليات تسجيل الرغبات الطلابية إلكترونيًّا على مدار الساعة.

وبعث مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة إلى الطلاب والطالبات الذين قاموا بعمل تظلمات في بعض مواد الثانوية الأزهرية، مفادها: أن أي طالب يحصل على أية درجات ستضاف إلى مجموعه الكلي حتى يستفيد منها عند ترشيحه للكلية الأعلى التي يرغب الالتحاق بها.

وكان مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وافق على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول الإلكتروني بالجامعة، لتمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، الناجحين في الدور الأول من تسجيل رغباتهم بداية من الاثنين الماضي، وحتى اليوم.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن المجلس وافق على إضافة معهد نظم المعلومات الإدارية بكليات التجارة بنين وبنات، إلى رغبات التنسيق بدءًا من العام الدراسي الحالي.

وأضاف المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنه وافق أيضًا على إضافة معهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون للبنين، وشعبها بـ"الدراسات الإسلامية والعربية للبنات"، إلى رغبات التنسيق بدءًا من هذا العام، وتقرر افتتاح المعهد بالكليات المذكورة في "القاهرة، وطنطا، وتفهنا الأشراف، وأسيوط".

ووافق المجلس على إضافة فصول الهندسة الزراعية بأسيوط إلى رغبات التنسيق بدءًا من هذا العام، وكذلك تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الحد الأدنى بنسبة 2% لطلاب محافظة شمال سيناء، الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، شريطة أن يكون مقيمًا بها فعليًا.