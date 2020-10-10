عاجل.. بالاسم ورقم الجلوس نتيجة تنسيق الأزهر 2020

تعلن جامعة الأزهر، بعد دقائق، نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، للعام الجامعي 2021/2020، ويمكن الحصول على النتيجة من الرابط التالي.

أكدت مصادر بجامعة الأزهر، أنه سيجري الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم بعد دقائق.

وقالت المصادر، إن مكتب التنسيق انتهى قبل قليل، من وضع الحدود الدنيا الخاصة بكليات البنين والبنات بالقاهرة والأقاليم، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة لشئون مكتب التنسيق.

وكان مكتب تنسيق الأزهر أنهى مرحلتي تنسيق لطلاب الدورين الأول والثاني من الناجحين بالثانوية الأزهرية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك ارتفاعاً في مؤشرات القبول بكليات القاهرة والأقاليم عن العام الماضي، بسبب ارتفاع نسب النجاح في الدورين الأول والثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

ونوهت المصادر بأنه سيتم فتح باب التسجيل مرة أخرى للمتخلفين عن التسجيل، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأغلقت جامعة الأزهر باب تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم، للناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية، الأربعاء الماضي.

كان الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 68%.

وكان مجلس جامعة الأزهر وافق على إضافة معهد نظم المعلومات الإدارية بكليات التجارة بنين وبنات إلى رغبات التنسيق بدءاً من العام الدراسي الجديد.

وأضاف المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه وافق أيضًا على إضافة معهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون للبنين، وشعبها بـ"الدراسات الإسلامية والعربية للبنات"، إلى رغبات التنسيق بدءاً من هذا العام، وتقرر افتتاح المعهد بالكليات المذكورة في "القاهرة، وطنطا، وتفهنا الأشراف، وأسيوط".

ووافق المجلس على إضافة فصول الهندسة الزراعية بأسيوط إلى رغبات التنسيق، بدءاً من هذا العام، وكذلك تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الحد الأدنى بنسبة 2% لطلاب محافظة شمال سيناء، الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، شريطة أن يكون مقيمًا بها فعليًا.