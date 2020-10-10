إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال لمهرجان ضد التطبيع

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء الغاز، اليوم السبت، إثر قمع الجيش الإسرائيلي لمهرجان ضد التطبيع في شمال القدس.

وذكر شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي هاجم موقع المهرجان، وأطلق وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لوقوع الإصابات، من بينهم أطفال وفقا لقناة "روسيا اليوم".

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وكانت حركة "فتح" دعت لمهرجان في قرية رافات شمال غرب القدس وفاء للأسرى ورفضا للتطبيع وصفقة القرن.