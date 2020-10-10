فيديو.. نجوم مصر ولبنان يتحدثون عن إنجازات مصر في "مصر حكاية"

طرح أحد الأحزاب المصرية، أوبريت "مصر حكاية"، الذي يتحدث عن قيمة مصر وبطولاتها العسكرية، بمشاركة 10 مطربين من مصر ولبنان، عبر القنوات والمنصات الإلكترونية.

الأوبريت يشارك فيه كل من: "مدحت صالح ومحمد فؤاد ووائل جسار وهشام عباس وأمينة ودياب وعمر كمال ومي سليم وحسن شاكوش وياسمين علي".

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي يشارك فيها مطربي المهرجانات في أغنية وطنية، رفقة مطربين كلاسيك.

علمت "الوطن"، أن الأغنية تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي، أثناء تواجد وائل جسار في القاهرة.

أعرب الفنان الشاب عمر كمال، عن سعادته البالغة، لمشاركته في الأوبريت الوطني الجديد، والذي يحمل اسم "حكاية مصر"، ومن المُقرر عرضه عبر عدد من القنوات الفضائية، اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وقال "كمال" لـ"الوطن"، إن هذا الأوبريت يأتي ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور، لاسيما وأن فريق العمل حرص على خروج هذا الأوبريت على مستوى عالٍ من الاحترافية وتليق بالشعب المصري، موضحًا أن "حكاية مصر" سيُعرض على الشاشات طوال شهر أكتوبر.

وأشار، إلى أن الأوبريت من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، مُعربًا عن سعادته بتعاونه مع كبار النجوم في "حكاية مصر"، مضيفًا: "مبسوط إني وسط عمالقة الفن في مصر والوطن العربي".

جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت أكثر من أغنية وطنية تم طرحها مناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، كانت أبرزها "عاشوا" للفنان مينا عطا، وأوبريت "ولادك يا بلدي" التي طرحتها الشركة المتحددة وشارك فيها عدد من الفنانين، على رأسهم "حكيم وأحمد جمال ومي فاروق ومصطفى حجاج".