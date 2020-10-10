دبلوماسي سابق: مصر تواصل انخراطها لحل الأزمة الليبية.. ودور تركيا سيئ

قال السفير حمدي صالح، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاجتماع مع البرلمان الليبي والدولة الليبية، شيء هام جدا خلال تلك الفترة الحالية، لافتا إلى أن مصر تواصل انخراطها في حل الأزمة الليبية، وذلك خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "من مصر"، الذي يعرض على شاشة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف "صالح"، أن الرؤية الشاملة لحل الأزمة الليبية ظهرت في اعلان القاهرة ومؤتمر برلين، منوها بأن المشكلة التي واجهتنا خلال السنوات الماضية أنه لم يطرح أحد رؤية شاملة للنظام الليبي، ولكنها دائما مسارات سنوية، مؤكدا أن النظام الليبي يحتاج إلى إعادة بناء.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن هناك جهود أخرى من الجانب الأمريكي لاحتواء الموقف، حتى لا يتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أي انتقاد مع قرب الانتخابات الرئاسية، موضحا أن هناك تواصل دائم بين القاهرة وواشنطن في هذا المجال.

ونوه بأن تركيا في موقف دفاعي لا تحسد عليه، وبالتالي موقفها بالغ السوء مع أوروبا وأمريكا، فهي لن تستطيع أن تتحرك بشكل عدواني كما كان يحدث في السابق، خاصة أن أمريكا لديها تحرك نشط في حل الأزمة الليبية.

اعتبرت القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا، ستيفانى ويليامز أن مراقبة حقوق الإنسان التى تنفذها البعثة الأممية للدعم فى ليبيا كشفت عن تراجع ملحوظ فى معدل الضحايا المدنيين، وفق ما نقلت قناة "218" الليبية.

ورأت "ويليامز"، أن العديد من الخطوات الإيجابية يمكن رصدها بوضوح على الأرض منذ يونيو الماضى، مستشهدة على ذلك بعملية السلام وتخفيف حدة التوتر.