"التنسيق الحضاري": برج العجمي غير مدرج ضمن المباني ذات الطابع المتميز

كشف مصدر مسؤول بجهاز التنسيق الحضاري، أن برج الميدان المعروف بـ"برج العجمي"، والمقام في منتصف الطريق بالكيلو 21، غير مسجل ضمن قوائم المباني ذات الطراز المعماري المتميز أو التراث طبقًا لقانون 144 لسنة 2008، ومن حق محافظة الإسكندرية هدمه لأنه يقطع المنظور البصري.

وقامت أجهزة محافظة الإسكندرية التنفيذية بهدم برج الميدان الذي يقع في الكيلو 21، والذي يتم فيه التطوير بانشاء كوبري علوي يربط الطريق القادم من طريق القاهرة الصحراوي والطريق الدولي بالطريق الساحلي الشمالي، بهدف تسهيل الحركة المرورية بالمنطقة التي تشهد تكدسًا في أوقات الصيف.

وقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بجولة تفدقية أول أمس، لأعمال التطوير والتوسعة بمنطقة الكيلو 21 وربط الكوبرى وما يتم من تطوير للطريق القادم من القاهرة الصحراوى والدولي الساحلي وكذلك المتجة إلى طريق الساحل الشمالي، مؤكدًا أن الغرض إنهاء أزمة الاختناق المرورى بهذه الوصلة، وحضر الجولة السيد موسي، رئيس حي العجمي.

وأكد المحافظ أهمية تكثيف أعمال التنفيذ وضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، تسهيلًا على المواطنين، بغرض حل التكدس المروري.

وحي العجمي هو أحد الأحياء الإدارية في الإسكندرية، ويقع علي بعد 20 كم من وسط المدينة باتجاه الغرب، وتعد وجهة سياحية محلية للمصريين، بدأت كمجمع لطبقة النخبة في مصر في 1950، ثم تطور إلى المنطقة المعروفة اليوم، ولا تزال وجهة سياحية شعبية محلية، للطبقة الوسطى في مصر.

ويوجد بالحي عدد من الآثار، من بينها القلعة الفرنسية، بنيت خلال الاحتلال الفرنسي، وكذلك العديد من أبراج المراقبة التي بنيت في عهد الدولة العثمانية، حماية لساحل مصر الشمالي.

وازدهر منطقة العجمي في المقام الأول بسبب موقعها على تقاطع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وطريق الساحل الشمالي المؤدي إلى ليبيا.

وفي المدينة الآلاف من الفيلات الخاصة، ووعدد من فنادق القطاع الخاص، وأخرى مملوكة للحكومة.