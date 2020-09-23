محافظ بورسعيد ورئيس "التنسيق الحضاري" يتفقدان أعمال تطوير حديقة فريال

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، حديقة فريال التاريخية، وذلك برفقة الدكتور محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تُنفذ بالحديقة.

وأوضح محافظ بورسعيد خلال الجولة، أن الحديقة تتمتع بأهمية خاصة لأنها شهدت افتتاح قناة السويس منذ 150 عامًا، مشيرًا إلى الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

ومن جانبه ، أشاد رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بالطفرة الملحوظة والانجازات التى تشهدها المحافظة فى مختلف المجالات، كما أشاد بأعمال التطوير التى تمت بحديقة فريال، مؤكدًا أن الحديقة صرح خدمى وترفيهى عظيم ويضاف للمشروعات المهمة التى نالتها أعمال التطوير نظرا لأهميتها التاريخية العريقة.

من ناحية أخرى، استعرض محافظ بورسعيد المخطط التفصيلى لمنطقة ساحة مصر بحي الشرق، والأعمال الهندسية والفنية والتجميلية التي ستشهدها المنطقة في إطار أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تشهدها المنطقة حاليًا.