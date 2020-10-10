السيسي لأحد عارضي "تراثنا": لو فيه مشاكل أنا تحت أمركم.. هنذلل العقبات

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتجول داخل المعرض، كما استمع لعدد كبير من العارضين والمشاركين في المعرض.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأحد العارضين، ضرورة الاهتمام بأصحاب المهن، "أصحاب المهن لو ملاقوش عائد مش هيشتغلوا، عاوزكم تقولوا إحنا بدأنا بحجم مبيعات مثلا (س) ثم خلال سنتين أو تلاتة تقولوا المشروع بقى ينمو وبقينا (ص)".

وأضاف "السيسي"، :" لو قولتم وقتها عندنا مشاكل، هنقولكم إحنا تحت أمركم، إحنا جايين ليه، عشان نقول إحنا داعمين لكم ونذلل كل العقبات أمامكم، وده كلامي مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إننا نعمل شركات تعمل براند لمنتجاتكم، عشان المنتج يبقى جميل ورائع سواء للمستهلكين داخل مصر أو خارجها".

وتأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.