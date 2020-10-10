عارضة بـ"تراثنا": الدولة وفرت أماكن جيدة ودعاية كبيرة.. والمردود جميل

قالت وفاء بديع عيد، صاحبة "جاليري" لتصميم وتنفيذ الإكسسوارت هاند ميد، إنها تشارك في معرض "تراثنا" للمرة الأولي، وذلك بعدما شاهدت نجاح المعرض في نسخته الأولي العام الماضي.

وأضافت "عيد"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنها تقوم على تصميم الحلي والإكسسوارات بالأحجار الكريمة والفضة والنحاس: "عاملة براند باسمي من 12 سنة"، موضحة أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أعطى مساحة كبرى للعارضين وأصحاب تلك المشروعات على النمو والازدهار عاما بعد آخر، كما وفر للعارضين أماكن عرض جيدة لعرض مشروعاتهم، وهو ما يساعد الجميع: ده بيكبر اسمي أكثر، غير الدعاية اللي المعرض أخدها".

وأكدت أن الجهاز يوفر أيضا التصدير للخارج والمشاركة في المعارض العالمية عبر تمويل للمشاريع الصغيرة بالدعايا وباقي سبل الدعم: "مستشعرة ده في شغلي ومبيعاتي والنهاردة أول يوم المردود جميل والجمهور بدأ يدخل من الساعة 1 ظهرا"، مشيرة إلى أن كل قطع الهاند ميد فريدة من نوعها، ويشتمل المعرض على كافة المنتجات التراثية التي يتم تصنيعها محليا من كل المحافظات.

وتابعت: "أنا شايفة إبداعات في المعرض مشوفتهاش في أماكن تانية في دول كثيرة، وفيه استخدام للجلود رائعة، شخصي ومنزلي، وفيه تصنيع حلو أوي يدوي في مصر وحاجات مميزة، واشتريت لنفسي حاجات كتير من عارضين بالمعرض".

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح اليوم، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.