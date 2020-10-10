التنمية المحلية تشارك في معرض "تراثنا" بمنتجات قنا وسوهاج

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج في معرض " تراثنا" للحرف اليدوية والتراثة، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الجاري.

تكتلات اقتصادية في معرض تراثنا

وقال شعراوي، في بيان اليوم، إن البرنامج سيشارك في المعرض عبر جناح على مساحة كبيرة تصل حوالي 250 مترًا يضم منتجات لـ3 تكتلات اقتصادية قام البرنامج بدعمها خلال الفترة الماضية، حيث تم التنسيق مع استشاري دعم التكتلات والوحدات التنفيذية المحلية بالمحافظتين لترتيب مشاركة تكتلات: "الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا" و"التلى بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والآثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج"، بالإضافة إلى نماذج صغيرة لمنتجات الفخار والجريد والتي قام البرنامج بدعمها.

تسويق المنتجات خلال المعرض

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مشاركة التكتلات الاقتصادية في المعرض ستساعد بعملية التسويق، سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق سواء من المنظور التنموي أو المنظور التجاري، أو من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها.

18 عارضة و800 اسرة منتجة

لافتًا، إلى أن المشاركة ستساعد أيضًا في ترويج مبيعات التكتلات ومساعدة أعضاءها ومن خلفهم قاعدة كبيرة من الحرفيين وأسرهم في الحصول على فرصة ثمينة لتحقيق أرباح وزيادة الدخل، حيث يمثل تكتل التلى بشندويل 11 عارضة يعمل معهن ما يقرب من 600 أسرة منتجة، ويمثل تكتل الفركة 7 عارضين يعمل معهم 200 أسرة منتجة، وكذلك عرض عينات من تكتل الأثاث بطهطا، الذى يتضمن ما يقرب من 1500 "ورشة/ مصنع" ويمثله 5 عارضين بعينات منتجات عالية الجودة وذات تصميم متميز.

تعزيز التنمية الاقتصادية في قنا وسوهاج

وأشار "شعراوي" إلى قيام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتعزيز التنمية الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة، من خلال تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية، وهو ما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية.

فرص عمل للشباب

وقال، إن دعم تلك التكتلات الاقتصادية ستوفر فرص عمل للشباب وتؤثر على تحسين مستوى الدخل والمستوى المعيشي للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات، حيث شمل البرنامج تنمية وتطوير عشر تكتلات (خمسة بكل محافظة) بقنا وسوهاج في سبيل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية من خلال إعداد خطة استراتيجية لكل تكتل، لافتاً إلى أن ذلك يهدف إلى جذب الاستثمارات العامة والخاصة أخذاً في الاعتبار الموارد والمحددات الفنية والمادية والبشرية المتاحة بكل تكتل.

418 مليون جنيه لتطوير تكتلات قنا وسوهاج

وأضاف وزير التنمية المحلية أن البرنامج بدأ في تنفيذ الخطط التنفيذية لتكتلات المرحلة الأولى بمحافظتي قنا وسوهاج وهي تكتل التلى بجزيرة شندويل وتكتل الأثاث بطهطا وتكتل العسل الأسود بنجع حمادي، من خلال توجيه أكثر من 418 مليون جنيه يتم استثمارها العام الجاري في خطة المرحلة الأولى لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج.

التنسيق مع بيوت خبرة عالمية لتطوير المنتجات

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنه يجرى التنسيق مع كبرى بيوت الخبرة الدولية والمحلية لاستخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية في الصعيد من اقتحام الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة، تزامنًا مع إنشاء مراكز تدريب مجهزة على أعلى مستوى لرفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة وكذا انشاء مجمعات صناعية جديدة داخل المناطق الصناعية وخارجها حتى لا تتعرض تلك الحرف إلى الاندثار.

وفيما يخص خطط تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية الأربع بقنا وسوهاج، قال الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إنه يتم تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية بما يرفع مستوى الأرباح المحصلة من أرباب تلك الأعمال.

مراكز تدريب لرفع كفاءة العاملين

وأضاف الهلباوي أنه تم إنشاء مراكز تدريب مجهزة على أعلى مستوى لرفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية جديدة داخل المناطق الصناعية وخارجها يتوفر جميع الخدمات التي تحتاجها تلك الحرف حتى تتمكن من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح، أنه تم التنسيق مع كافة القنوات التمويلية الحكومية وغير الحكومية لتوفير قروض ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة بتلك التكتلات، مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصندوق التنمية المحلية.

وحول الخطوات التي قام بها البرنامج لتجهيز التكتلات للمشاركة في معرض تراثنا، قال مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن البرنامج قام بالإعلان عن المعرض لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة، وتم اختيار العارضين وفقا لمعايير محددة تضمن جدية المشاركة وجودة وتنوع المعروضات، والتمثيل المشرف للتكتل وللمحافظة، وأضاف الهلباوي أن استشاري دعم التكتلات قام بعدة زيارات للتكتلات المشاركة لتنفيذ خطة إعداد التكتلات للمشاركة بالمعرض، والتي تضمنت اختيار المنتجات الأفضل من حيث التصميم والجودة التي تليق بالمعرض ولها فرص تسويقية، والتنسيق بين أعضاء التكتلات من حيث التسعير طريقة العرض وكذا تدريب أعضاء التكتلات المشاركين على كيفية المشاركة في المعارض بطريقة احترافية، مضيفاً أنه تم تجهيز منشورات دعائية تعريفية بالبرنامج والتكتلات، وتجهيز العارضين بكروت تعريفية ومواد ترويجية تحمل شعار البرنامج للظهور بشكل احترافي أمام الجمهور والزائرين.

وقال مدير البرنامج، إنه تجهيز جناح البرنامج وأجنحة العارضين بأفضل وأحدث أدوات العرض والديكور للظهور بالشكل اللائق، مع الترتيب لعقد لقاءات واجتماعات تشبيك بجناح البرنامج سواء مع جهات تنموية أو تجارية للتعاون المستقبلي والتسويق للبرنامج أو للتكتلات ومنتجاتها.

جدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج الحكومة المصرية، ويجرى تنفيذه بمحافظتي قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وبمساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.

يأتي البرنامج تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، لتكون أكثر جذبًا للاستثمار والقطاع الخاص، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة، سعيًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات من خلال تعزيز فعالية الادارة المحلية وتمكينها، هذا إلى جانب العمل على تحسين كفاءة القدرة التنافسية، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال بتلك المحافظات، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بها وكذا توفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز مشاركة المواطن ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والشفافية.