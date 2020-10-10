جامعة المنيا تشارك في معرض "تراثنا" بـ300 عمل فني

أكد رئيس جامعة المنيا، الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، اليوم السبت، مشاركة الجامعة في فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، في عامه الثاني، والذي يعد أكبر ملتقى للمبدعين والصناع المهرة من مختلف المحافظات، ونافذة كبيرة للتعريف والتسويق لمنتجاتهم.

وتشارك جامعة المنيا، بإشراف كل من رئيس الجامعة ونائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد جلال حسن، في معرض "تراثنا"، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، برعاية وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويهدف المعرض إلى تقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، نظراً لأهميتها الاقتصادية والثقافية، والعمل على التوسع في الترويج لهذه الفنون العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية، من خلال المعرض، لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها.

وأوضح رئيس جامعة المنيا أن الجامعة تشارك في المعرض بنحو 300 عمل فني، تشمل مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات اليدوية والفنية، التي تتميز بها محافظة المنيا، وشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والطلاب، إضافة إلى فنانين من أبناء الجامعة بكلياتها المتخصصة بالتربية الفنية، والفنون الجميلة، والتربية النوعية، بالإضافة إلى أعمال مركز التدريب على الحرف والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومركز الابتكار وريادة الأعمال الجامعي.

وأوضحت الدكتور أمل أبو زيد، عميد كلية التربية الفنية، ومدير مركز التدريب على الحرف بجامعة المنيا، أن ركن الجامعة بالمعرض يضم 27 قطعة خزفية يدوية، من أعمال الدكتور الفنان "ماهر حسين عراقيب"، أستاذ الخزف، والدكتور "جمال صدقي"، أستاذ النحت، والدكتورة "مروة رضوان"، والدكتور "محمد فهمي"، والدكتور "محمد شبراوي"، والفنانة "مي محمد".

كما شارك مركز التدريب على الحرف والصناعات الصغيرة بأكثر من 90 قطعة فنية، ضمت مشغولات الحلي بخامات الأحجار والخرز من أعمال الفنانة "جهاد محمد"، ومشغولات الكورشيه، ومشغولات الشنط والحقائب السواريه القطيفة والمطرزة بالخرز للفنانة "جهاد محمدين"، بالإضافة إلى أعمال مطرزة مستوحاة من البيئة السيناوية، للفنانة الدكتورة "أمل أبو زيد".

وأضافت عميد كلية التربية الفنية أن الكلية قدمت 100 عمل يدوي، للمشاركة في المعرض، تنوعت بين أعمال الحفر على الخشب، وأعمال القشرة والحفر، وطباعة المنسوجات، وأعمال المكرمية والخيامية، والجلد، والنسيج، وأعمال التصميم، وذلك بإشراف وتدريب أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كما شارك مركز الابتكار وريادة الأعمال بـ4 أعمال فنية يدوية، وشاركت كلية التربية النوعية، قسم الاقتصاد المنزلي، بأكثر من 60 قطعة من مشغولات التطريز والكروشية والبتشورك، وأعمال الخرز والاكسسوارات، شارك في إنتاجها ما يقرب من 17 معيدة وطالباً بالقسم.