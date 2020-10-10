عارضة بـ"تراثنا": إشادة محلية وعالمية بالمنتجات التراثية المصرية

قالت ناهد أمين، أحد العارضين بمعرض تراثنا، إنها تشارك بالمعرض بالملابس التراثية والمعاصرة وكل ما يخص التراث المصري البدوي والريفي والسيناوي والمنتجات "الخيامية": "كل حاجة مصرية 100% على الملابس اللي بعملها".

وأضافت "أمين"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن منتجاتها باتت على درجة كبيرة من الجودة والكفاءة التي تفخر بكونها تحمل شعار "صنع في مصر"، وهو ما يظهر دائما في إشادة مشتري تلك المنتجات منها، موضحا أنها مؤخرا شاركت في عدد كبير من المعارض الدولية والذين أشادوا جميعهم بالمنتجات التراثية المصرية المصنعة يدويا.

وأكدت أنها تعمل في ذلك المجال منذ ما يقرب الـ5 سنوات، وساعدها في نمو مشروعها وارتفاع كفائته جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: "الجهاز بيساعدني في التسويق جدا من خلال المعارض الكبرى اللي بيعملوها"، مشيرة إلى أنها حظيت باهتمام عدد كبير من المواطنين عبر الجهاز الذي يقوم بدعايا جيدة تساعد على ترويج تلك المنتجات وإيصالها للجميع.

وتابعت: "كل الناس بتعرفنا عن طريقهم، وده بيساعدنا كتير في ترويج منتجاتنا، وشاركت في المعرض السنة اللي فاتت وفيه ناس كتير كانت مستنيه المعرض السنة دي".

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح اليوم، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.