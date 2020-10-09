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وزيرة الصناعة: الرئيس السيسي وجه بنشر المنتجات المحلية عبر "أمازون"

كتب:

محمد متولي
10:19 م | الجمعة 09 أكتوبر 2020
نيفين جامع

نيفين جامع

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها تواصلت مع شركة "أمازون" العالمية للتجارة الإلكترونية لتوفير الصناعات اليدوية والمحلية المصرية على تلك الصناعات، وهو في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لإيصال المنتجات المصرية للعالمية عبر التجارة الإلكترونية، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الرئيس السيسي قد أصدر تعليماته بإنشاء "براند" مصري خالص يتم ترويجه بمختلف دول العالم وبمواصفات عالية الجودة لجذب جمهور أكبر من المشترين ولتوفير التصدير لدول الخارج تقليلا للاستيراد، موضحة أن المنصات الإلكترونية للمنتجات المصرية تهدف لدعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، كما يتم استهداف أصحاب تلك المشروعات وهم الذين دائما ما يكونون بحاجة تقدير الدولة لهم وتوفير منتجاتهم وبيعها.

وأكدت أن اجتياح فيروس كورونا للعالم أثر على عقود تصدير العديد من المنتجات المصرية لدول الخارج، كما زادت الصادرات الزراعية خلال الفترة الماضية بالرغم من الجائحة، مشيرة إلى أن العملية الإنتاجية مستقرة بمصر بالرغم من وجود الجائحة، كما تم منح العديد من التيسيرات للمصانع: "كل حاجة كانت متوافرة في ظل كورونا، ومحدش كان عايز يشتري حاجة ومش بيلاقيها".

وتابعت: "إحنا في مرحلة إنشاء المجمعات الصناعية، وبدأنا طرح أول مجموعة مجمعات ببعض المحافظات وسيتم التقديم ليها خلال الفترة المقبلة، والغرض منها جذب كل الراغبين بإنشاء مصانع لعدم العمل بعشوائية والعمل بما يتناسب مع الواردات التي تستوردها مصر من الخارج".

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