تحت رعاية الرئيس السيسي.. "مصر الخير" تشارك في أكبر معرض للحرف اليدوية

أعلن برنامج الغارمين بمؤسسة "مصر الخير"، مشاركته في أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية "تراثنا" الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى تترأسه نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بمشاركة نخبة من المبدعين والحرفيين في الفترة من 10 وحتى 15 أكتوبر الجاري، ويقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقالت سهير عوض، رئيس برنامج الغارمين بمؤسسة "مصر الخير"، إن المشاركة في هذا المعرض المهم بمنتجات الغارمين اليدوية من سجاد وكليم وإكسسوارات، من إنتاج مصانع أبيس بمحافظة الإسكندرية للسجاد اليدوي ومصنع أطفيح للكليم بمحافظة الجيزة، يأتي في إطار حرص المؤسسة على التوسع في تسويق منتجات الغارمين، وفتح العديد من قنوات التوزيع والانتشار للوصول بها لأكبر عدد من الجمهور، وخاصة أنها منتجات يدوية على أعلى مستوي، كما أنها تجمع في تصميماتها وألوانها بين الأصالة والمعاصرة، وتناسب كل الأذواق.

وأشارت سهير عوض، في بيان اليوم، إلى أن مؤسسة "مصر الخير" شاركت بمنتجات الغارمين في العديد من المعارض المحلية والدولية من قبل ولاقت هذه المنتجات إقبالاً كبيراً واستحسانا من الجمهور، وخاصة أنها بأسعار تنافسية وبجودة عالية، موضحة أن المؤسسة تقوم بتسويق منتجات الغارمين في الكثير من البلدان العربية.

وقالت مدير برنامج الغارمين: "القصة ليست مجرد مشاركة في معرض أو تسويق منتجات الغارمين، ولكن كل قطعة موجودة هي قطعة فنية، ولها حكاية كبيرة، فكل سجادة أو كليم وراءهما حركة نول، وكل نول خفف وجع، وأزال ألم، وكان بداية مشوار جديد كله أمل للعديد من سيدات تحولن من غارمات إلى منتجات، يعزفن بأصابعهن وأيديهن على كل نول قصة نجاح وفلاح وحرية وحياة كريمة تحفظ لهن كرامتهن، وتوفر لهن دخلا ثابتا يعينهن على مصاعب الحياة، كما يحافظن بإنتاجهن على صناعة السجاد اليدوي، التي كانت تشتهر بها مصر وتحتل بها المرتبة الأولى على العالم، ويعيدن لها الحياة بعد أن كادت أن تندثر".

وأشادت عوض، بالدعم اللامحدود الذي تلقاه قضية الغارمين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه على رأس الداعمين، كما يولي لها اهتماما خاصا، مشيرة إلى أن الرئيس قام بشراء سجادة من إنتاج الغارمين تشجيعا لهم خلال معرض تراثنا الماضي.

وأضافت عوض، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن دعمه لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية، وتشجيع الحرفيين على نقل خبراتهم الفنية والصناعية ورفع قدراتهم الصناعية وتقديم منتج ينفع السوق المحلية والخارجية وتحقيق أعلى عائد مادى ممكن، ضمن إستراتيجية قومية، تهدف لدعم الصناعات التراثية، والقائمة على الفنون الحرفية وعرض منتجاتها المتميزة، وفتح آفاق أوسع لانتشارها وتطورها وتشجيع الشباب على تعلمها وإتقانها، باعتبارها من أهم دعائم التنمية لخدمة الاقتصاد الوطنى.

وقالت: ولأن مؤسسة "مصر الخير"، ترفع شعار "تنمية الإنسان.. مهمتنا الأساسية"، فقد سعت لتنمية موادها بعمل كيانات اقتصادية لضمان استدامة المشروعات التي تهدف للارتقاء بالمرأة المصرية وإنقاذها بتعليمها حرفة صناعة الكليم، وتوفير الخامات المحلية، وتدريبها على العمل بها، من خلال إحياء التراث المصري فى "صناعة الكليم التى تميزت بها مصر عبر تاريخها"، فضلا عن الاستعانة بالعلم الحديث فى تطويع الماضي ليناسب الحاضر ليصبح جزءا منه، كى يمكن استغلال المنتج وبيعه، بما يحقق الارتقاء لكل سيدة كانت تعانى "الحاجة والفقر"، ونقلها من مرحلة الكفاف إلى الكفاية والكفاءة.

وأضافت مدير برنامج الغارمين: بعد سنوات من التعلم، استطعنا أن ننتج منتجا يستطيع أن يخدم كل بيت مصري بأقل سعر ممكن، وبأفضل جودة، وهو ما دفعنا للبحث عن وسيلة لتقديم هذا المنتج إلى الشارع المصري، ومن ثم الخروج إلى العالمية، وهو ما لم يتحقق إلا من خلال ستور "كليم إن"، لهذا فإننا ندعو كل المصريين إلى دعم أمهاتنا، ودعم تراثنا، وتاريخنا، وتنفيذ استراتيجية رئيسنا، في إنجاح مشروعنا، والوصول به إلى كل قرية مصرية، وتحويل منتجاتها الضاربة في أعماق التاريخ إلى مكانة تستحقها اقتصاديا وتصبح منافسا قويا في الأسواق الداخلية والخارجية، لتصبح عنوان للأيادي المصرية لتصل إلى حياة أفضل لجميع البيوت المصرية.

يذكر أن معرض "تراثنا" يضم المئات من المشروعات المصرية المشهورة بإنتاجها اليدوي والفني الفريد وإبداعات لكبار الحرفيين والصناع المهرة والفنانين من مختلف محافظات الجمهورية.