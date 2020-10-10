وفد من التنمية المحلية يتفقد طريق "مدينة الشمس" بالأقصر

أعلن العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، شمال الأقصر، أن وفداً من وزارة التنمية المحلية، تفقد اليوم السبت، سير الأعمال في عدد من المشروعات القومية، على رأسها محطة معالجة مياه الصرف الصحي، والطريق الرئيسي لـ"مدينة الشمس"، والطريق الرابط ما بين مدينة طيبة ومدينة الشمس، حتى محطة الرفع الرئيسية بالزينية بحري، ضمن المشروعات القومية المعدة للافتتاح رئاسياً.

كما تفقد وفد التنمية المحلية محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بـ"المدامود قبلي"، والمقامة على مساحة 62 ألف و500 متر مربع، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وفقاً للجداول الزمنية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 23 ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة إجمالية بلغت 300 مليون جنيه.

رافق الوفد كل من يوسف جلال، نائب رئيس المدينة، والمهندس أسعد مصطفي، مدير مديرية الطرق بالأقصر ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء يحيى عبد الرشيد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس محمد ماهر، من الهيئة القومية للصرف الصحي بالأقصر، والمهندس "محمد حمادة"، من شركة "جبالكو" للمقاولات العامة، و"سيد شيباني"، من مديرية الطرق، والمهندس "محمد حرز الله"، من شركة "الديار"، المنفذة للمشروع، إضافة إلى المهندس على حسن، مدير مشروع محطة الصرف الصحى الرئيسية بـ"المدامود قبلي".

وأكد "الهواري" أنه بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، يجري العمل في طريق "مدينة الشمس"، ومحطة المعالجة الرئيسية بـ"المدامود قبلي"، حيث أن الطريق يربط بين طريق طيبة ومدينة الشمس، ومحطة المعالجة الرئيسية، وتجري حالياً أعمال تمهيد الطريق وتسويته وتجهيزه للبدء في أعمال الرصف.

الطريق الجديد لمدينة الشمس يأتي بطول حوالي 550 متراً، وبعرض 40 متراً، ليربط بين مدينة الشمس ومحطة معالجة الصرف الصحي بمركز الزينية، وطريق الأقصر طيبة، والذي طال انتظاره لما يقرب من 4 سنوات حتى تخرج "مدينة الشمس" إلى النور.