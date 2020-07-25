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مقتل شاب بطلق ناري في الزينية بالأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
05:42 م | السبت 25 يوليو 2020
أرشيفية

أرشيفية

لقي شاب مصرعه اليوم السبت، إثر إصابته بطلق ناري، بمنطقة الزينية بحري شمال محافظة الأقصر. 

البداية كانت بتلقي اللواء عصام ياسين مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بمصرع "رشدي. ف. ا" 37 عامًا، وذلك إثر تعرضه لطلق ناري أثناء تواجده بجوار المعهد الديني بمنطقة الزينية بحري.

على الفور توجهت سيارة إسعاف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأقصر الدولي، تمهيدًا لدفنها بعد صدور تصريح الدفن من النيابة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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