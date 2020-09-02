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محمود مسلم

بدء تنفيذ أعمال طرق السوفيتيل ومدينة الشمس شمال الأقصر

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محمد عبد اللطيف الصغير
01:14 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
طريق السوفتيل

طريق السوفتيل

أعلن العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية، شمال الأقصر، إنهاء إجراءات فحص وتسليم طريق السوفتيل الجديد ومحطة معالجة الصرف الصحى المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للمشروعات القومية للطرق للعام المالى 2020 -2021 لهيئة الشركة الوطنية للطرق.

وأشار إلى أن ذلك تم بعد إعلان هيئة الطرق والكبارى البدء في تنفيذ كافة أعمال طرق السوفيتيل ومدينة الشمس تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، لاستكمال أعمال رصف وتمهيد الطرق وفقا للجداول الزمنية المقررة.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة الوطنية بتنفيذ الطريق كاملا وإنهاء كافة أعماله ليصبح جاهزا للمارة والسيارات وفقا للتوقيتات المحددة لها، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات تواصل حاليا تجويد أعمال التنفيذ لطريق السوفيتيل ونظافة الطريق وتجميله.

وأوضح الهوارى أن طريق السوفيتيل الجديد سيساهم فى تخفيف الزحام المرورى على الطريق الرئيسى وتقليص التكدس المرورى أثناء وصول الأفواج السياحية من مطار الأقصر الدولى وربط مدينة الزينية بجميع القرى المجاورة. 

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