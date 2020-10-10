ترامب في أول ظهور بعد إصابته بكورونا: لن نسمح بتحول أمريكا لبلد اشتراكي

ظهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في أول مناسبة عامة بعد علاجه من كورونا ، ناصحا الأمريكيين، "حافظوا على حماسكم للتصويت وأشعر بحالة ممتازة" قائلا" أشكركم على تمنياتكم الطيبة لي ولميلانيا"وفقا لقناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وأضاف ترامب، "سياسة الديمقراطيين أثبتت فشلها في الإدارة ، منوها إلى ان منافسة فى الانتخابات الرئاسية جو بايدن خان الأمريكيين الأفارقة، مؤكدا "ترمب: لن نسمح بتحول أمريكا إلى بلد اشتراكي".

وأكد ترامب ،قائلا "علماؤنا سيقضون على الفيروس الصيني من جذوره و سنقضي على فيروس الصين مرة واحدة وللأبد".

وكان ترامب أكد صباح اليوم أنه يأمل استئناف حملته الانتخابية، اليوم السبت، بعدما حصل على الضوء الأخضر بذلك من طبيبه، في وقت تستعد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، للكشف عن خطط لفتح تحقيق بشأن قدرة الرئيس الأمريكي على مواصلة الحكم بعدما أصيب بكوفيد-19.

والأسبوع الماضى أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إصابته بفيروس كورونا فيما خرج من المستشفى الإثنين بعد 3 أيام علاج ليستكمل علاجه بالبيت الأبيض