مقرر القومي للسكان السابق في يوم الفتاة: 10.6 مليون امرأة أمية

تحتفل الأمم المتحدة والعالم، غدا الأحد، بـ اليوم العالمي للفتاة، اعترافا بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.

وأكد الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن الهدف الرئيسي لليوم العالمي للفتاة، يتركز على التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكينهن في المجتمع، وأيضا ترسيخ فكرة أحقية الفتيات المراهقات في التمتع بحياة آمنة، والحصول على التعليم والصحة.

وأشار في حواره لـ"الوطن"، إلى أن تعزيز حقوق المرأة وتحسين التعليم للفتيات هى نقطة انطلاق جيدة، نحو الحلول الفعلية والواقعية للمشكلة السكانية، لأن الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء والفتيات في معالجة مشكلة الزيادة السكانية هو دور استراتيجى هام و مؤثر والى نص الحوار:

أسباب دفعت الأمم المتحدة بتحديد يوم للاحتفال بالفتيات

-كيف بدأت فكرة الاحتفال باليوم العالمي للفتاة؟

في يوم 19 ديسمبر 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها 66/170 لإعلان يوم 11 أكتوبر من كل عام يوما عالميا للفتاة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.

- ما الهدف من الاحتفال بهذا اليوم؟

يهدف اليوم العالمي للفتاة، إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات، وتعزيز تمكينهن في المجتمع، ويركز أيضا على أن للمراهقات الحق في التمتع بحياة آمنة، والحصول على التعليم والصحة، لانه من المؤكد انه إذا تم تقديم الدعم بشكل فعال لهن خلال سنوات المراهقة.

جهود السيسي للاهتمام بالفتاة بدأت من دستور 2014 حتى إعلان 2017 يوم المرأة المصرية

- هل كان للدولة المصرية ردود أفعال تجاه الاحتفال اليوم العالمي للفتاة ؟ ومظاهر اهتمام الدولة المصرية بهذا اليوم؟

فى مصر خطونا خطوات فعالة في تحقيق تمكين المرأة ووضعها على أولويات العمل الاستراتيجي للدولة، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية، سياسية داعمة للمرأة والتزام من الدولة بالحقوق الدستورية لها، واشتمل الدستور المصري 2014، على قيم العدالة والمساواة، نصت عليها 20 مادة دستورية، لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة.

وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030، بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، التي تعد بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، ثم أطلق الرئيس عام 2017 "عاما للمرأة المصرية"، الأمر الذى يعد سابقة تاريخية في مصر.

وأيضا في مارس 2019، أصدر الرئيس خلال احتفالية المرأة المصرية، عددا من التوجيهات للحكومة كلها، لصالح المرأة، لتحقق لها العديد من المكاسب سواء في سوق العمل أو فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة وغيرها من السياسات والتشريعات، التى تحقق تمكينا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للمرأة المصرية.

العلاقة بين الزيادة السكانية ومشاكل الفتاة المصرية

- أهناك علاقة بين الزيادة السكانية التي مازالت خطرا يهدد الاستقرار القومي للبلاد وبين وضع المرأة؟

بالتأكيد، فبالنظر إلى الأرقام ووضع المرأة المصرية، نجد أن الأمية خصوصا بين النساء، تعد من الأسباب الجوهرية للمشكلة السكانية، وطبقا لبيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار في يوليو 2019، نجد أن نسبة الأمية بين الإناث، ترتفع عن الذكور، حيث بلغت أعدادهن 10.6 مليون نسمة بمعدل 30.8%، مقابل 7.8 مليون نسمة للذكور بمعدل 21.1%.

- ما الأضرار التي تسببت فيها زيادة نسبة الأمية بين الإناث فيما يتعلق بالمشكلة السكانية؟

ارتفاع معدلات الأمية بين النساء، يؤدي إلى الزواج المبكر للإناث في مصر، وبالتالي الإنجاب المبكر ويكون انجابا وفيرا حيث إن الفتاة تكون في أعلى المراحل خصوبة، ومن هنا تظهر المشكلة السكانية.

أهم حلول ظاهرة الزواج المبكر أحد أسباب الزيادة السكانية

- ما الحل لمواجهة هذه ظاهرة الزواج المبكر الناتج عن الأمية؟

لا بد أن تحصل الفتاة على حقها الطبيعي في التعليم، ومن ثم تتمكن من الحصول على عمل مناسب، وفي نفس الوقت تكون في سن مناسبة للإنجاب لأن ارتفاع الأمية، بين الإناث عموماً وانخفاض المستوى التعليمي لهن، يؤدى إلى عدم تأهيلهن بصورة مناسبة للنزول إلى سوق العمل، فضلاً عن انتشار النمط الثقافي الذي يحد من دور المرأة في المجتمع.

وبالتالي تصبح الحياة المنزلية، وإنجاب وتربية الأطفال محل الإهتمام الأساسي لغالبية النساء، بالإضافة إلى ذلك هناك عادات وتقاليد سائدة في المجتمع، لا بد من مواجهتها مثل الإنجاب المبكر وإنجاب عدد كبير من الأطفال باعتبار أن ذلك يعد صمام أمان للمرأة خاصة في الريف.

فهم يعتبرون أن ذلك يمكن أن يقي من خطر الطلاق أو من خطر تزوج الزوج بأخرى، ايضا عدم الوعي الكافي بضرورة المباعدة بين الولادات لإعطاء الأبناء الوقت الكافي للرعاية والتنشئة السليمة، مع انخفاض المستوى الاقتصادي للأسر، يظهر لنا مشكلة خطيرة وهي مشكلة عمالة الأطفال والتسرب من التعليم.

تعزيز حقوق المرأة وتحسين التعليم للفتيات أولى حلول المشكلة السكانية

-هل هناك حلول فعلية على أرض الواقع للمشكلة السكانية وأخطارها؟

تعزيز حقوق المرأة وتحسين التعليم للفتيات هى نقطة انطلاق جيدة، نحو الحلول الفعلية والوقعية للمشكلة السكانية، لأن الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء والفتيات في معالجة مشكلة الزيادة السكانية هو دور استراتيجى هام و مؤثر، وكذلك لابد من التصدي للممارسات الثقافية القمعية مثل الوضع المتدني للمرأة فى الحقوق، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وبتر الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال، والأمية كل هذه المآسي، تساهم بشكل كبير في ارتفاع معدل الخصوبة والنمو السكاني لأن النساء اللاتى يتمتعن بقوة اجتماعية وعلمية وقدرة على اتخاذ قرار ذاتي، واختيار حقيقي في عدد الأطفال، الذين يجب أن يحصلوا عليه، ومتى هن أكثر قدرة على السيطرة على النمو السكانى المتسارع.

وكذلك تمكين المرأة المصرية في المجتمع، يعد أقوى الأسلحة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، لأن تمكين المرأة وتعليمها هى إحدى الركائز الهامة والمحاور الفعالة لأى استراتيجية سكانية ناجحة، لذلك وضعت مصر محور تمكين المرأة، ضمن أهم محاور الاستراتيجية القومية للسكان 2015/ 2030.

رسائل مهمة للمجتمع في يوم الفتاة العالمي

- في اليوم العالمي للفتاة.. ما هي رسالتك للمجتمع المصري؟

أوجه رسالة إلى المجتمع مفادها أن "فتاة قوية= أسرة أكثر صحة ومجتمع أكثر وعيا"، فعندما تكون الفتيات متعلمات وقادرات على معرفة حقوقهن ومتمتعات بصحة جيدة، فهذا يعني مجتمع أكثر صحة واستقرارا، ووطن اكثر رفعة وتقدم وصدق شاعر النيل حافظ ابراهيم عندما قال: الأُمُّ مَدرَسَةٌ إِذا أَعدَدتَها أَعدَدتَ شَعباً طَيِّبَ الأَعراقِ.. الأُمُّ رَوضٌ إِن تَعَهَّدَهُ الحَيا بِالرِيِّ أَورَقَ أَيَّما إيراقِ الأُمُّ أُستاذُ الأَساتِذَةِ الأُلى شَغَلَت مَآثِرُهُم مَدى الآفاقِ.