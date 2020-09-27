اقتصادي: الزيادة السكانية تلتهم التنمية.. والحكومة تسعى لتحسين المعيشة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الحكومة تسعى للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وهو الأمر الذي لن يتم بدون اهتمام الأسرة بعدم الزيادة السكانية.

وأضاف "إبراهيم" خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن زيادة العدد تعني قلة نصيب الفرد في المجتمع، حيث إن الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 50 مليونا يكون نصيب الفرد فيها أعلى من الدولة التي يكون عدد السكان فيها أكثر من 100 مليون، موضحا أن العنصر البشري أهم عنصر اقتصادي، ويجب الاستثمار فيه منذ سن الطفولة وحتى سن الشباب، وفي حال لم يتم استثماره في تلك الفترة سيكون عبئا على مستوى حياته.

وأكد أنه وعلى كل أسرة أن تهتم بأمر الزيادة السكانية وأن تقوم بتخطيط مستقبل أبنائها قبل الإقدام على الخلفة، حيث إن عدد الأطفال الكثير يؤثر على مستوى دخل الأب والأم، مشيرا إلى أن حجم مشكلة الزيادة السكانية دائم التغيير والأزمة أكبر من مجرد حلول اقتصادية، حيث إنها ستقف عاجزة أمام استمرار عجلة الإنجاب بدون وعي، وهو نتاج عدم وعي أو تفكير من الجميع، والجميع سيدفع ذلك الثمن ويجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم.