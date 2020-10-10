"إحنا بتوع التموين".. حيلة عصابة لسرقة سجائر بـ137 ألف جنيه من الأكشاك

"إحنا مباحث التموين يا ابني"، مقولة كانت كفيلة لإرهاب أصحاب أكشاك السجائر في القاهرة، ووالذي بفضله استولى 5 أفراد تبين لاحقًا أنهم أفراد عصابة على بضائع بقيمة 137 ألف جنيه، وانتابت الشكوك الضحايا الذين أبلغوا الشرطة بتفاصيل ما حدث، وتمكنت من كشف هوية المتهمين وألقت القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الجريمة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة وانتحال صفة ضباط شرطة، وقال المتهمون: "إحنا عارفين إن فيه سجاير كتير مهربة جمركيا عشان كده كنا بندخل عليهم بحيلة مباحث التموين وناخد من كل محل كرتونة سجاير، بحجة إننا هنقوم بتحريزها وعمل محضر بيها، وكمان كنا بناخد صورة بطاقة الشخص عشان يقتنع إن الموضوع صح وميشكش في حاجة".

بدأت الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، بلاغا من أصحاب محال وأكشاك بوسط البلد، دائرة قسم شرطة الأزبكية، بتضررهم من 5 أشخاص، يدعون أنهم مباحث التموين، وبإجراء التحريات تبين أنهم منتحلين صفة، وقيامهم بتنفيذ حملات تفتيشة وهمية، والمرور على "أكشاك – محال"، بيع السجائر، الكائنة بمناطق القاهرة الكبرى وضواحيها.

وأضافت التحريات، قيام المتهمين بإيهام مالكيها والقائمين على إدارتها، بضلوعهم فى ارتكاب مخالفات تموينية، والتحصل منهم على مبالغ مالية وبضائع "سجائر"، مقابل عدم تقنين الإجراءات حيالهم، باستخدام سيارة ملك أحدهم، وبإعداد الأكمنة تم ضبطهم وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع بذات الأسلوب المشار إليه، واستيلائهم على كميات من السجائر مختلفة الأنواع، قدرت قيمتها بحوالى 137 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على المجني عليهم، تعرفوا عليهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين واحيلوا إلي النيابة العامة للتحقيق معهم.