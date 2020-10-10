ترامب: علينا التخلص من الجائحة الصينية والحركة اليسارية

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن سياسة الديمقراطيين أثبتت فشلها في الإدارة، قائلا " المدن تحترق والديموقراطيون يقولون كل شيء على ما يرام".

وأضاف ترامب، فى أول ظهور له بعد إصابته بكورونا، من البيت الأبيض: "سوف نتخلص من الجائحة التي أتت من الصين"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وأشار ترامب إلى أن مشاكل كبيرة تسجل في بطاقات الاقتراع عبر البريد وذلك خلال حديثه عن الانتخابات الر ئاسية المزمع عقدها نوفمبر المقبل قائلا: " علينا التخلص من الحركة اليسارية في أمريكا وإذا حكم اليسار الراديكالي سيشن حملة ضد تطبيق القانون ".

وتابع ترامب: "وضعنا الانتخابي في تكساس أكثر من ممتاز"، داعيًا أنصاره إلى كثافة التصويت في فلوريدا: "من الضروري أن تذهبوا للتصويت".

وأضاف ترامب: "حققت الكثير للأمريكيين من أصل أفريقي"، منوها إلى أن البطالة تراجعت إلى أدنى مستوياتها قبل الجائحة، قائلا: "حققنا انخفاضا كبيرا في نسبة الجرائم على عكس إدارة أوباما".

وتابع ترامب، سنستبدل نظام أوباما كير بنظام صحي أفضل وأقل تكلفة مؤكدا " كنا في وضع اقتصادي عظيم قبل أن تضربنا الجائحة"

وأضاف "أعلنت عن خطة للازدهار للمجتمع اللاتيني والأفرو ـ أمريكي