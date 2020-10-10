أهالي سمسطا يحملون مرشح على أعناقهم عقب فوز فريقهم: "الراعي أهوه"

حمل عدد كبير من جماهير مركز شباب سمسطا في بني سويف، حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن في المحافظة، وعضو مجلس النواب الحالي عن الدائرة، والمرشح للبرلمان المقبل، على أعناقهم، داخل الملعب، عقب فوز فريقهم في مباراة لكرة القدم، على فريق مطرماس الفيوم، بالدرجة الثالثة، وتصدرهم المجموعة.

وتابع المرشح عن حزب مستقبل وطن، المباراة التي أقيمت بمركز شباب سمسطا، ليفاجئ عقب المباراة، بتجمع عدد كبير من الجماهير، ويحملونه على أعناقهم مرددين هتافات "الراعي أهوه.. ابن البلد أهوة".

وقال أحمد محمود أحد جماهير سمسطا: "نحمد الله على الفوز وكل من ساند به، بداية من مجلس الإدارة بقيادة أحمد دهشان، رئيس مجلس الإدارة، والنائب حسام العمدة، الذي يعد راعي الفريق منذ سنوا ".

وتابع: "أمامنا مباراة واحدة بإذن الله، لو فوزنا بها نصعد للدرجة الثانية، ونحقق حلم أهالي مركز سمسطا".

وأكد مصدر داخل فريق الكرة، على قيام النائب بصرف مكافئة قدرها ألف جنيه لكل لاعب، مع تحمله بعدد من الحافلات، في حال رغبة جماهير الفريق في السفر للمباراة القادمة برأس غارب في البحر الأحمر.

وينافس حسام العمدة النائب الحالي عن الدائرة، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، 27 مرشحا بالدائرة الرابعة والتي تضم مراكز ببا وسمسطا والفشن ومخصص لها 3 مقاعد بالبرلمان.

ويتنافس 91 مرشحا بدوائر المحافظة الأربع لحصد المقاعد الثمان الفردية المخصصة لمحافظة بني سويف، بينهم 23 مرشح حزبي، و68 مستقل، بعد تنازل مرشحين اثنين، في ظل انخفاض مشاركة العنصر النسائي عن الترشح والذي لم يتخطى سيدتان.

وخٌصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدا بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها مركز شرطة بني سويف وتضم " مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة" ومخصص لها "مقعدين" يتنافس عليهما 24 مرشحا، والدائرة الثانية مقرها مركز شرطة ناصر وتضم "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين"يتنافس عليهما 32 مرشحا، والدائرة الثالثة مقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" يتنافس عليه 7 مرشحين، والدائرة الرابعة مقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز "ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 28 مرشحا.