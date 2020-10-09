الخيول تتقدم مسيرة مرشح فردي في بني سويف.. رمزه الانتخابي

نظم المرشح عن حزب المؤتمر بالمقعد الفردي في الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر، أحمد محمد طه عبداللطيف، وشهرته أحمد محمد الهلباوي، محام حر، وتضم مركزي ناصر والواسطى شمال بني سويف، مسيرة انتخابية له بمسقط رأسه بمنطقة الشناوية في مركز ناصر، مساء الخميس.

وشهدت المسيرة ظهور عدد من الخيول "الأحصنة" التي تراقصت على أصوات الأغاني الوطنية التي تم إذاعتها عبر مكبرات الصوت في المسيرة، للتعبير عن رمزه الانتخابي، وسط عدد من أهالي قريته الذين أعلنوا تأييدهم له، في ظل منافسة شرسة مع 31 مرشحا.

ويتنافس 91 مرشحا بدوائر المحافظة الأربع لحصد المقاعد الثمان الفردية المخصصة لمحافظة بني سويف، بينهم 23 مرشح حزبي، و68 مستقل، بعد تنازل مرشحين اثنين، في ظل انخفاض مشاركة العنصر النسائي عن الترشح والذي لم يتخطى سيدتان.

وخٌصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدا بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها مركز شرطة بني سويف وتضم " مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة" ومخصص لها "مقعدين" يتنافس عليهما 24 مرشحا، والدائرة الثانية مقرها مركز شرطة ناصر وتضم "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين"يتنافس عليهما 32 مرشحا، والدائرة الثالثة مقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" يتنافس عليه 7 مرشحين، والدائرة الرابعة مقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز "ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 28 مرشحا.