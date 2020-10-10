5 أطباء وصيدلي يتنافسون بانتخابات النواب في بني سويف

"الجيش الأبيض" أو "رجال البالطو الأبيض"، هكذا يطلق عليهم، هؤلاء من كانوا خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا سواء أطباء أو تمريض أو صيادلة أو من فنيين المعامل والأجهزة الطبية وغازات وغيرها، فعقب انتهاء مهامهم، رأى كل منهم في نفسه القدرة على تحمل مسؤولية أن يكون نائبا عن دائرته في مجلس النواب القادم، والمشاركة في خدمة وطنه من موقع آخر.

4 أطباء وصيدلي وفني غازات أكسجين، قرروا المشاركة في العملية الانتخابية والمنافسة على المقاعد الفردية من أجل حصد مقعد البرلمان بدوائر المحافظة الأربع، بينما فضل طبيب آخر أن يشارك بالقائمة الوطنية من أجل مصر ممثلا عن محافظة بني سويف.

وجاء المرشحون من الفريق الطبي: ــ

1 ــ الدكتور عبدالله علي عبدالله مبروك، نائب الدائرة الحالي، طبيب، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة بني سويف.

2 ــ الدكتور أبو الخير عبدالسميع محمد أبو زيد، وشهرته الدكتور أبو الخير عبدالسميع، استشاري جراحة المسالك البولية، مستقل، رمز الحصان، بالدائرة الأولى مركز وبندر بني سويف.

3 ــ الدكتور محمد سيد محمد أحمد، وشهرته الدكتور محمد زعزوع، "صيدلي" مدير عيادة ناصر الشاملة بالهيئة العامة للتأمين الصحي في بني سويف، مرشح بالدائرة الأولى مركز وبندر بني سويف مستقل، رمز الونش.

4 ــ الدكتور محمد سيد جنيدي أحمد، وشهرته دكتور محمد جنيدي، مرشح عن حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ، طبيب بشري حر، مرشح بالدائرة الثانية مركزي ناصر والواسطى.

5 ــ الدكتور عماد حسين عبدالمجيد اليماني، وشهرته دكتور عماد اليماني، طبيب بشري حر، مستقل، رمز الطائرة الهيلكوبتر، مرشح بالدائرة الثانية مركزي ناصر والواسطى.

6 ــ الدكتور سامح غانم محمد عبدالعظيم، مدير مستشفى دلهانس للأمومة والطفولة، مستقل، رمز الحصان، مرشح بالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا وتضم مراكز ببا وسمسطا والفشن.

7 ــ حسن عبدالله عبدالفتاح، وشهرته حسن عبدالله عبدالفتاح، فني غازات الأكسجين بمستشفى بني سويف الجامعي، مرشح عن حزب مصر القومي، رمز ساعة اليد، مرشح بالدائرة الثانية مركزي ناصر والواسطى.

ويتنافس 91 مرشحا بدوائر المحافظة الأربع لحصد المقاعد الثمان الفردية المخصصة لمحافظة بني سويف، بينهم 23 مرشحا حزبيا، و68 مستقلا، بعد تنازل مرشحين اثنين، في ظل انخفاض مشاركة العنصر النسائي عن الترشح والذي لم يتخطى سيدتين.

وخٌصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدا بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها مركز شرطة بني سويف وتضم "مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة" ومخصص لها "مقعدان" يتنافس عليهما 24 مرشحا، والدائرة الثانية مقرها مركز شرطة ناصر وتضم "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدان" يتنافس عليهما 32 مرشحا، والدائرة الثالثة مقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" يتنافس عليه 7 مرشحين، والدائرة الرابعة مقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز "ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 28 مرشحا.