عارضة بـ"تراثنا": نفسي العالم كله يعرف منتجاتنا.. الأيادي المصرية تنسج المستحيل

قالت ياسمين كشك، أحدى العارضات من ذوى الهمم بالمشغولات اليدوية والإكسسوارات للسيدات، إن المعرض وفر لها دعم كبير وإعلانات قوية لكافة العارضين ما أدى إلى تواجد عدد كبير من المواطنين في اليوم الأول لافتتاح المعرض، وهو الذي ومن المنتظر ان يستمر خلال الأيام المقبلة.

وأضافت "كشك"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لنبي عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنها تشارك في المعرض للمرة الأولي لها مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: "هما وقفوا جنبي كتير"، موضحه أن أنها تعمل على تلك المشغولات منذ فترة طويلة للغاية أدت إلى وجود عدد كبير من المنتجات الكثيرة نتاج عملها خلال السنوات الماضية: "كانت بالنسبة ليا هواية، وحبيت أطورها علشان تكون تحقيق لذاتي".

وأكدت أن بداية علمها بالجهاز هو سعيها لترويج منتجاتها والتسويق له حيث نصحها بالجهاز عدد من أصدقائها حتى بادرت وذهبت إليهم وقدموا لها الدعم الذي كانت هي بحاجه إليه: "كان أحسن اختيار ووقفوا جنبي جامد أوي"، مشيره إلى أنها تقوم على إنتاج الإكسسوارات الحريمي بالأحجار الكريمة مطعمه بالنحاس ومنتجات الكروشية من ملابس الأطفال وغيرها من المنتجات.

وتابعت: "حلمي أن منتجاتي تلف العالم كله وأشارك في معارض خارجية، والعالم كله يعرف أن فيه منتج مصري وأيادي مصرية تقدر تنسج المستحيل وتشكل الذهب من غير آلات، ونفسي المنتج بتاعي أوصله للعالمية والناس تشجعنا وكل الناس تجيلنا وتشوف المعرض".

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح اليوم، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.