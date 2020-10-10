"التنمية المحلية": أسعار معرض تراثنا للحرف اليدوية تنافسية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية يشارك فيه برنامج التنمية المحلية "بصعيد مصر" وخاصة محافظتى قنا وسوهاج، والذي سيمتد عمله خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الحالي.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المعرض يضم عددا من التكتلات الاقتصادية الخاصة بمحافظتي قنا وسوهاج، حيث تم ترتيب مشاركة تكتلين بمركز "نقادة" بمحافظة قنا، و"التلي" بمركز شندويل بمحافظة سوهاج للآثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، بخلاف وجود عدد من النماذج الصغيرة لمنتجات الفخار والجريد، موضحاً أن مركز التيلي بشندويل وهي إحدى قرى سوهاج وبها 11 عارضاً، ويعمل به 600 أسرة، كما يضم تكتل الأثاث بطهطا ما يقرب من 520 عارض بتصميمات عالية الجودة ومتميزة.

وأكد أن العمل يجري على "قدم وساق" لتسويق تلك المعروضات عالمياً مع وضع معايير للإنتاج حتى يكون هناك تصميمات بعينها تلاقي طلبا عالمياً وتحظي باهتمام الجميع، مشيرا إلى أن مشاركة الجمعيات في معرض "تراثنا" كبير وهناك الكثير من المنتجات التي تحظى بتصميمات رائعة ومختلفة .

وتابع: "الناس اللي أخدت قروض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج مشروعك لهم عروض متميزة، وأسعار المنتجات تنافسية، وفيه حاجات شوفتها في الصور هروح بكرة أشتريها وهخلص شغلي وأطلع على المعرض، واحنا محتاجين شركات الناس دي في المستقبل تكون واعدة وتحقق أرباح لزيادة الدخل الحقيقي للتكتلات دي كلها".

وتابع: "أنا شايف لو الـ5 أيام بتوع المعرض اتمدوا ووصلوا لـ10 أيام هيكون حاجة أفضل، وهتعزز فرص الدخل، ولازم كلنا نروح ونشوف المعرض ونشتري ونشجع العارضين من أهالينا في القري والمحافظات المصرية والإنتاج بتاعهم في غاية الروعة".