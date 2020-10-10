قناة السويس: 15 إدارة تخدم مرور سفينة واحدة بالمجرى

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه في تمام الساعة 4 فجرا يوميا، يتم معرفة الحاويات التي ستعبر من القناة، وحمولاتها وما تحويه: "قبل الساعة 4 الفجر بتكون تقريبية، وأنا بكون عايز أعرف القوافل اللي هتعبر بشكل نهائي".

وأضاف "ربيع"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن أي شئ يحدث في قناة السويس، يعرف به العالم بأسره، كونه مرفق هام وحيوي لكل دول العالم، كما يهتم به المواطنين المصريين أيضا: "ده اللي خرج المصريين في 8 أيام، يدفعوا 64 مليار جنيه لحفر القناة الجديدة بسبب الثقة في المشروع والقيادة".

وأوضح أنه لعبور مركب واحد من قناة السويس، يمر ذلك على 15 إدارة من إدارات القناة، لخدمة السفن العابرة للقناة: "يجب أن يكون هناك مرشد مصري، هو من ينقل السفينه من الشمال للجنوب، أو للجنوب للشمال، وقبطان السفينه بيسيبها للمرشد الخاص بالقناة".

وأكد أن الهيئة مؤسسة كبيرة قوامها 17 ألف فرد، وهي أهم ممر مائي على مستوى العالم، وهناك أكثر من 15 إدارة تخدم مرور سفينة واحده من قناة السويس، مشيرا إلى أن تقدير رسوم مرور السفن بقناة السويس، تتم وفقا لمعايير شهادة القناة، وتسعي إدارة القناة بالتطوير بشكل دائم في البشر العاملين بالقناة: "بنهتم بالعنصر البشري ومن غيره القناة مش هتشتغل".

وتابع: "كان فيه مركب من كوريا الجنوبية شهر يناير اللي فات كان أول نزول ليها من الحوض بتاعها، وكان طولها 400 متر وعرضها 61.5 والغغاطس بتاعها 16.5 متر، وكانت شايله ما يقرب من ربع مليون طن وكانت جبل، وعملنالها تصور لعبورها ووافقنا أنها تعدي بمساعده المرشدين اللي ليهم خبرة عالية جدا، والمركب دفع 9 مليون دولار تقريبا، وعدي منهم 11 مركب وفي انتظار المركب الأخيرة هتعدي أخر السنة".