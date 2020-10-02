575 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 10 سنوات

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة إيرادات قناة السويس تخطت النصف تريليون جنيه خلال 10 سنوات لتسجل 575,2 مليار جنيه.

وأشار بيان الجهاز اليوم، إلى ارتفاع إيرادات القناة لتسجل 31.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2012، في مقابل 29.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 بنمو 6.5%.

وارتفعت إيرادات القناة في العام المالي 2012/2013 لتسجل 32,3 مليار جنيه بنسبة نمو 3,2% عن العام المالي 2011 / 2012 ، واستمرت في الارتفاع خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 36,9 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 14,2% عن العام المالي السابق عليه.

وزادت إيرادات القناة خلال العام المالي 2014/2015، لتسجل 39,2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 6,2% عن العام المالي 2013/2014.

وسجلت الإيرادات نحو 41,2 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016، بنسبة ارتفاع قدرها 5,1% عن العام المالي السابق عليه.

ونمت إيرادات القناة لنحو 73,3 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 77,9% عن عام 2015/ 2016، في ظل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

1,2 مليار طن حجم الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس في 2019/2020

وأشارت نشرة الجهاز، إلى ارتفاع حجم الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس لنحو 1,2 مليار طن خلال العام المالي 2019 / 2020 في مقابل 1.18 مليون طن خلال 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3,1%.

واستمرت معدلات النمو في حجم الحمولات الصافية للسفن العابرة لقناة السويس عام 2018/2019، لتسجل 1,18 مليار طن بنسبة ارتفاع قدرها 7,5% عن عام 2017 /2018، وسجلت 1,2 مليار طن خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 3,1% عن العام السابق عليه.