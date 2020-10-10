قناة السويس: تاثرنا بجائحة كورونا.. وانخفض الإيراد بنسبة 0.05% عن العام الماضي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه ومنذ ظهور فيروس كورونا في الصين، بدأت إدارة التخطيط بالقناة في العمل على وضع استراتيجيات مواكبه لتلك الجائحة العالمية، حيث أكدت كل الأبحاث والدراسات التي قام بها المتخصصون في الهيئة على قلة حركة التجارة العالمية، وهو ما حدث بالفعل من توقف لعدد كبير من الموانئ على مستوى العالم، كما أغلقت الصين أبوابها الأمر الذي أدي بدوره إلى توقف حركة التجارة عالميا.

وأضاف "ربيع"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه قام بالتوجيه بحزم من التخفيضات والتعامل مع العملاء بأساليب مختلفة لجذب عدد أكبر من السفن العابره من قناة السويس: "عملنا تخفيضات للسفن اللي جايه من غرب أوروبا بنسبة 17%، والسفن اللي جايه من الساحل الشرقي الأمريكي بنسبة 75%، وناس تقولي أني خسرت بس أنا مخسرتش وكسبت 25% مكنوش بيعدوا من عندي"، موضحا أن العام الجاري تم تحقيق مرور 19 ألف سفينة، والعام الماضي تم تحقيق 18 ألف سفينة عابرة: "صحيح الإيراد قل بس قل بنسبة 0.05%، بينما قل الإيراد في قناة بنما 40%، ووصلنا لـ5.7 مليار دولار".

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو قائد له رؤية ويحظي بشعب يناصره ويؤيده في كل خطواته لتنمية مصر، حيث أن ما تم في مصر خلال الـ6 سنوات الماضية لم يكن ليتحقق في 50 عام، مشيرا إلى أن النقل البحري هو عصب التجارة، وقناة السويس الجديدة مشروع قومي والرئيس السيسي كان واثقا في قدرة المصريين على تمويل المشروع.

وتابع: "فرنسا بدأت تساعدنا في إعادة مقتنيات أصليه للقناة كانت موجودة عندهم، زي الماكيت الصلي بتاع القناة وبعض الوثائق اللي مضي عليها الخديوي إسماعيل، وده كله هيكون في المتحف ف يمبني الإرشاد بالإسماعيلية ليحكي تاريخ مصر وقناة السويس، وهيفتتح في فبراير أو مارس المقبل، وكل الحجات الأثرية هنرجعها تاني زي ما كانت حتى بيت دليسبس".