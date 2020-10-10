متحدث "الري": فيضانات هذا العام قد تمتد إلى منتصف نوفمبر

أكدت المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن مصر لا تُستفز ولا تُجر إلى اتخاذ أي قرار تُدفع إليه، وذلك فيما يتعلق بمفاوضات السد الإثيوبي.

وأضاف "السباعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أنه جرى رفع تقارير نتيجة الاجتماعات لدولة جنوب أفريقيا: "الآن هناك تواصل على المستوى الدبلوماسي، ونؤكد على أن مصر حريصة على استثمار المفاوضات للوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية".

وتابع، أن الفترة الماضية شهدت فيضانات أدارتها مصر بشكل جيد: "الطبيعة أمدت جميع الأطراف بالمياه، فهي أقوى من الجميع ونهر النيل هو حق لكل الدول، وإذا كان هناك نوعًا من أنواع التعامل فسيكون الوضع أفضل بكثير".

وأشار، إلى أن لجنة تنظيم إيراد النهر عُقدت اليوم وتُعقد بشكل دوري خلال هذه الفترة، وسينتهي الفيضان بشكل رسمي في نهاية شهر أكتوبر، وقد يستمر حتى منتصف شهر نوفمبر: "معدلات فيضانات هذا العالم كانت عالية وأكبر من السنوات الماضية، وقمنا بإدارته بشكل جيد للغاية، وحققنا أكبر استفادة من كمية المياه التي تخزن من السد العالي، ولبينا احتياجاتنا المائية".

وكانت وزارة الري، قد أوضحت في بيان رسمي، أن فيضان هذا العام يُصنّف بأنه فيضان عالٍ وجاري التعامل معه، طبقاً للسيناريوهات الموضوعة وتشير بيانات الرصد إلى استمراره حتى منتصف نوفمبر المقبل.

وأعلنت الوزارة أن يوم اﻷحد 18 أكتوبر الجاري سوف تنطلق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومي.

ويحضر حفل الافتتاح رئيس مجلس الوزراء، حيث يعتبر أسبوع القاهرة للمياه" بمثابة الحدث الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا والمتخصص في مجال المياه.

ويأتي هذا الحدث في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو أفريقيا.