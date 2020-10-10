لجنة كورونا: فرضية موجة ثانية تزداد.. ترامب لو عولج في مصر لشفي أسرع

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إن مصر تعيش في مرحلة التفاؤل الحذر، ولكن فرضية الموجة الثانية تزداد، "نجحنا في السيطرة على الفيروس ولم ننتصر عليه، لأنه ما زال موجودا، وهناك حالات وفاة بسبب كورونا".

وأضاف "حسني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه يجب على المصريين الاطمئنان إذا التزموا بالإجراءات الاحترازية، فمصر كانت من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات وقائية صارمة بسبب كورونا، وهذا سبب النجاح الذي نعيشه اليوم.

وتابع: "علينا الحذر من الموجة الثانية، وليس لمرحلة الهلع، والإجراءات الاحترازية هي طوق النجاة للمصريين، والمواجهة لن تفيد إلا بالالتزام"، مؤكدًا انتهاء التجارب السريرية للوصول للقاح لفيروس كورونا نهاية العام الحالي، ومرجح أن تكون في نوفمبر أو ديسمبر.

وأردف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن فيروس كورونا ليس له قدم يسير عليها، لكن ينتقل من مواطن إلى مواطن من خلال الاختلاط وعدم التباعد، مشددًا على أهمية غسل اليدين بالماء والصابون مع ضرورة الحصول على مصل الإنفلونزا العادية، مؤكدا أن ترامب لو تم علاجه في مصر لكان معدل شفاؤه أسرع.