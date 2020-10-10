"النائب المحترم" حملة تضع ميثاق شرف لنبذ التعصب بين المرشحين بالدقهلية

طرحت حملة "النائب المحترم يصنعه الناخب المحترم"، لتوعية المواطنين بانتخابات مجلس النواب 2020 في الدقهلية، اليوم، ميثاق شرف للتعهّد والالتزام به، بين مرشحي الدائرة الخامسة، ومقرها دكرنس وتضم مراكز "دكرنس وبني عبيد وشربين"، التي ستجرى بها الانتخابات في المرحلة الثانية بالداخل يومي 7 و8 نوفمبر 2020.

وقال محمد عبدالغني شادي، منسق عام الحملة: "قمنا بطرح هذا الميثاق إيمانا منا بأن انتخابات مجلس النواب ينبغي أن تكون مجالًا للتنافس على خدمة البلاد، مضيفا أننا كلنا أبناء بلد، وما دمنا نحن أبناء بلد واحد فمن حقنا المشاركة". مؤكدا أن الانتخابات موقف عابر ومؤقت وسيمر، وبعدها سنعود إخوة وأصدقاء وأبناء بلد واحد فالانتخابات هي مجال يجب أن نتعلم نحن جميعا من خلاله دروسا في الممارسة الديمقراطية وكيفية بناء حياة الديمقراطية.

وذكرت الحملة في بيان لها "إيمانًا منّا أنّ مراكز "دكرنس، بني عبيد، شربين" يستحقون الخير والأفضل، وأنّ انتخابات مجلس النواب ينبغي لها أن تكون مجالًا للتنافس على خدمة بلادنا ورغبةً منّا في أن تكون انتخابات 2020، تعبيرًا عن احترامنا لأنفسنا ولأهالينا وحرصًا منّا على إشاعة أجواء من الاحترام المتبادل وعلى ترسيخ التسامح وقبول الرأي الآخر في الدائرة، وانطلاقًا من أنّنا نريد إعلاءَ شأن صالح الوطن والمواطن.

ووضعت الحملة، 5 ثوابت كميثاق وطالبت كافة المترشحين الالتزام به وأن يكون الهدف الرئيسي هو كل ما يحقق صالح الوطن والمواطن

وأكدت أن هذه الضوابط: "نحافظ على وحدة أهالينا في مراكز بنى عبيد ودكرنس وشربين" و"ننبذ ما من شأنه أن يعكّر صَفْوَ الانتخابات" و"العمل على إجراء انتخابات حرّة نظيفة نزيهة وديمقراطيّة" و"أن نقاوم إطلاقَ الشائعات المغرِضة، والتشهيرَ، والتجريحَ الشخصيّ والجماعي" و"أن نوصي أنصارنا ومؤيّدينا بأن يلتزموا السلوك الحضاريّ خلال الانتخابات، وقبلها وبعدها، بعيدًا عن العنف والتعصب والتهجّم والتهديد والاستفزاز وتطيع لافتات الغير".