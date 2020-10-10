عارض بـ"تراثنا": "المعرض حلو أوي وفيه طاقة إيجابية"

قال حسام الدين محمد، مؤسس إحدى الشركات للصناعات الأدوات المنزلية من الأخشاب الطبيعية، إن معرض "تراثنا" تم إقامته العام الجاري بشكل أكبر مما كان عليه العام الماضي، بعدد عارضين وصل لـ600 عارض: "المعرض حلو أوي أوي، وفيه طاقة إيجابية".

وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح المعرض صباحا، وبعدما انتهي الرئيس من زيارته، أقبل عدد كبير من المواطنين للمعرض: "أول ما الرئيس مشي الناس جت بشكل كبير جدا، والمعرض فيه جمهور وإقبال مش كنا متوقعينه"، موضحا أن المعرض فرصة كبرى لتسويق منتجات وحرفيي مصر، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، حيث تقرر وجود خصومات تبدأ من 10% وحتى 60% على كافة المشغولات لتشجيع المواطنين للقدوم التسوق مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورورنا.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح اليوم، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.