أحمد الفيشاوي عن كليب "نمبر 2": انتظروه خلال 10 أيام

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لطرح أغنيته الجديدة "نمبر 2"، ردَا على أغنية محمد رمضان "نمبر 1" التي طرحها في يونيو 2018 عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" في صورة فيديو كليب والتي يعتبرها لقبه المفضل، على الرغم من أنها أثارت جدلا واسعًا في الوسط الفني وحققت 158 مليون مشاهدة.

وعن موعد طرح فيديو كليب "نمبر 2" أكد أحمد الفيشاوي لـ"الوطن"، أنه يستعد لطرح الأغنية خلال 10 أيام، وهى أغنية راب من كلمات "تي" وألحان وزة والإخراج الأول للفيشاوي، وكان نشر مؤخرًا عبر موقع "إنستجرام" صور من الكواليس التحضيرية لكليب "نمبر 2".

وأضاف "الفيشاوي" أن مجموعة مغنيين الراب الذين ظهروا معه في الصورة الدعائية التي نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، هم جزء من الكليب المقرر طرحه بعد 10 أيام.

وكانت الأزمة بين رمضان والفيشاوي اشتعلت، بعد إعلان الأخير عن تقديمه أغنية "نمبر 2" في إطار "لعبة الراب" حسبما وصف، وكما هو المعروف عن ذلك النوع من الأغاني أن يقوم أحد مؤديه بإبراز قوته على الآخر من خلال الكلمات والأداء، إلا أن الفيشاوي ذكر أن أغنيته لا تتضمن أي إساءات أو تقليل من شأن محمد رمضان.

وتبادل الطرفان التعليقات بشكل غير مباشر عن طريق التلميح، حيث علق "الفيشاوي" على صور كواليس أغنيته "توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو نمبر 1.. الدنيا مولعة"، فيما علق "رمضان" في أحد اللقاءات التليفزيونية "نمبر 1 حلم الجميع".

واستمرت التعليقات إلى أن وصلت لحد التصريح، حيث قال "الفيشاوي" في تسجيل صوتي عبر برنامج تليفزيوني "بما إن الموضوع اشتهر وانتشر بشكل مش طبيعي على السوشيال ميديا أنا بس عايز أقول إن رمضان رد على أغنية لسه ما نزلتش فواضح إن الوقت بيجري منه تيك توك تيك توك"، بينما ظهر رمضان خلال برومو أغنية له ويظهر داخل دبابة يغني "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

وكان الفيشاوي نشر مجموعة صور عبر حسابه على "إنستجرام" من كواليس فيلمه الجديد وعلق "من تصوير فيلم قمر 14"، ويشارك في البطولة بيومي فؤاد، محمد علاء، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، ومي الغيطي، والفيلم من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، ويتناول مجموعة من قصص الحب المختلفة.