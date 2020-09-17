أول صور من "نمبر 2".. أحمد الفيشاوي يرد على محمد رمضان

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن الصور الأولى له من كواليس الفيديو كليب الجديد الذي يحمل اسم "نمبر 2"، والذي يحمل إسقاطًا على الفنان محمد رمضان.

ونشر "الفيشاوي" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له، وهو يشير برقم "2" بيده، مُعلقًا عليها بقوله: "نمبر 2 في الملعب".

وكان أحمد الفيشاوي أكد أن أغنيته الجديدة "نمبر 2" تحمل إسقاطًا صريحًا على محمد رمضان، على خلفية طرح الأخير لأغنية بعنوان "نمبر 1" قبل عامين، وترديده في وسائل الإعلام أنه الفنان رقم 1 في مصر.

وقال الفيشاوي، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنه يُقدم الأغنية بشكل كوميدي، مضيفًا: "أصل فن الراب قائم على سخرية أحد مطربيه من آخر أو توجيه شتيمة له أو التقليل منه، وهو ما نسميه في مهنتنا لعبة الراب، ولكن أغنيتي لا تتضمن أي شتيمة لرمضان أو إساءة إليه".

وأوضح أنه يستعد لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، حيث سيتولى إخراجه في أولى تجاربه الإخراجية.

ومن جانبه، علق الفنان محمد رمضان، على أغنية الفنان أحمد الفيشاوي، "نمبر 2"، قائلًا خلال حواره في برنامج "إنسايدر بالعربي"، إنَّه لا أحد يمكنه السخرية من لقب "نمبر وان"، لأنه حلم الجميع.

وتابع: "محدش يقدر يتريق على نمبر وان، ده حلم كل إنسان في العالم، أي شخص يتمنى إنه يكون نمبر وان في كل مجال".

وبسؤاله عن الكلمة التي يوجهها لفيشاوي على هامش أغنيته الجديدة أجاب: "ربنا يوفقه إن شاء الله وأغنيته الجديدة تنجح وتبقى نمبر 2".

وواصل ضاحكًا: "ما الأغنية اسمها نمبر 2، ده اعتراف منه قدام العالم".

وكان رمضان قد طرح أغنية "نمبر وان" بطريقة الفيديو كليب في يونيو 2018 عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات شندي وكانكا، وألحان شندي، وأخرجها حسام الحسيني، وقد تجاوز عدد مشاهديها حاجز الـ 158 مليون مشاهدة.

وأثارت الأغنية حينها غضب الفنانة بشرى التي أطلقت أغنية "كوبرا" بلحن مشابه وكلمات على نفس الوزن، وتبادل الثنائي حينها التصريحات قبل أن ينتهي الخلاف بتصالحهما أثناء حضورهما للدورة الـ 72 من مهرجان كان السينمائي في فرنسا.