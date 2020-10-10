"الموسيقيين" تعلق على مشاركة شاكوش وعمر كمال في "حكاية مصر": لازم تصريح

قال خالد بيومي أمين عام صندوق نقابة الموسيقيين، إنه من غير المقبول أن يقول رواد منصات التواصل الاجتماعي، إن هاني شاكر نقيب الموسيقيين يحارب مغني المهرجانات الشعبية، لافتًا إلى أن "شاكر" قيمة وقامة كبيرة.

وأضاف "بيومي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن هذا الأمر غير صحيح، لكن النقابة تنفذ القانون: "إحنا مش ضد أغاني المهرجانات ولا ضد مطربي المهرجانات، ممكن يعملوا كلمات محترمة، وأغاني محترمة دون كلمات بها ابتذال تدخل إلى البيوت، وعندها نقول أهلًا وسهلًا بهم".

وتابع: "عمر كمال وحسن شاكوش ليسا عضوان بالنقابة، ويجب أن يحصلا على تصريح من النقابة ثم تصريح آخر من المصنفات الفنية"، وذلك ردًا على مشاركتهما في الأوبريت الأخير "حكاية مصر".

ورغم قرار الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بتوقف مطربي المهرجانات من الغناء وإقامة الحفلات الغنائية في الفنادق والبواخر النيلية إلا أن عددا من مطربي المهرجانات لم يضعوا هذا القرار في الاعتبار واستمروا في أعمالهم الغنائية.

وطرحت شركة مزيكا عبر صفحتها على يوتيوب، برومو مهرجان "بسكوتاية مقرمشة"، لحسن شاكوش، وحمادة مجدي.

وقال شاكوش خلال الفيديو: "انتظروا أقوى مهرجان 2020، بسكوتاية مقرمشة، غنائي مع حمادة مجدي، وتوزيع إسلام ساسو، وكلمات حدوتة، إنتاج قناة مزيكا".

وتقول كلمات الأغنية: "يا بت انتي بسكوتاية مقرمشة، يا بت انتي قطة مخربشة.. أموت فيكي وانتي مفرفشة.. قاعدة جوة قلبي مربعة".

عمر كمال أعلن عبر موقع إنستجرام، الانتهاء من تسجيل أغنيته الجديدة "حتة قمراية" بمشاركة أورتيجا، ونشر كمال الأغنية كامله عبر حسابه.

حمو بيكا هو الآخر أعلن طرح المهرجان الجديد "انتي حالة" ونشر حمو البوستر عبر فيسبوك، والمهرجان بمشاركة علي قدورة ونور التوت وألحان فيجو الدخلاوي وكلمات إسلام المصري.

وأثيرت أزمة جديدة، كان أطرافها نقابة المهن الموسيقية ومُطربو المهرجانات، وذلك بعدما تردد أن مجلس النقابة سيُبدي رفضه التام لقيد أي مطرب لا يُجيد القراءة والكتابة، في حين أن غالبية مُطربي المهرجانات يفتقدون لهذا الأمر، لا سيما أن أكثرهم أنهوا مسيرتهم التعليمية في وقتٍ مبكر.