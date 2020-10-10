يحيى الفخراني: أنا غير موهوب في إلقاء الإفيهات إلا إذا كانت مكتوبة

قال الفنان يحيى الفخراني، إنه اشتاق لعمل مسلسلات في شهر رمضان، لكن الكتابة هي المشكلة، مشددا على أنه لا يلوم الكُتاب، لكنه هو أدى الكثير من الأدوار، وهم يجدون صعوبة في كتابة عمل جديد، بالإضافة إلى سنه الحالي يتحكم في نوعية الأعمال التي يؤديها.

وأضاف "الفخراني"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، السبت، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الجديد في مسلسله المقبل هو النهاية المختلفة، لافتا إلى أنه يوجد به كوميدي، وأحب موضوع المسلسل.

وأوضح أنه ليس موهوبا في إضحاك الناس في المطلق، لكن هذا يعتمد على العمل نفسه، لافتا إلى أن الموضوع الكوميدي يرسخ في أذهان أكثر، موضحا أنه غير موهوب في مسألة إضحاك الجماهير وإلقاء "الإفيهات"، إلا إذا كانت مكتوبة.

وأشار إلى أن عبقرية وليام شكسبير، أنه كان يضع مشهدا "يموت من الضح وأبيح" في الدراما الحزينة، مشيرا إلى أنه يحب الكوميديا أكثر، والتراجيديا تؤثر عليه نفسيا.