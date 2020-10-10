ارتفاع سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا خلال سبتمبر بنسبة 8.4%

كان قطاع السيارات يعاني بالفعل من آثار الحروب التجارية قبل انتشار الوباء مع بداية العام 2020، حيث انخفض إنتاج السيارات إلى أدنى مستوى له في 23 عامًا العام الماضي؛ ولكن للمرة الأولى هذا العام، توسع سوق السيارات في ألمانيا واحدة من الدول الأم لصناعة السيارات الفارهة، حيث قادت الحوافز على السيارات التي تعمل بالبطاريات أكبر سوق للسيارات في أوروبا للخروج من ركود عميق.

وحسب ما ذكره بلومبرج: قالت مجموعة التجارة الألمانية VDA، في بيان لها أمس الجمعة "إن ما يقرب من سدس السيارات المسجلة الشهر الماضي كانت من طرازات هجينة تعمل بالكهرباء أو تعمل بالبطاريات، وتضاعف الطلب على هذه المركبات أكثر من أربع مرات مقارنة بالعام الماضي، ودعم زيادة بنسبة 8.4٪ في إجمالي المبيعات".

ومن جانبها، عززت ألمانيا الإعانات هذا الصيف إلى ما يصل إلى 9000 يورو (10600 دولار) للسيارات الكهربائية و 6750 يورو للهجن الهجينة لمساعدة صناعة أهلكها جائحة الفيروس التاجي على الوقوف على قدميها؛ وبينما تقدم إجمالي المبيعات في سبتمبر الماضي، إلا أن التسجيلات في الأشهر التسعة الأولى لا تزال منخفضة بنحو الربع عن نفس الفترة قبل عام.

وخلال النصف الأول من العام الجاري 2020 تأثرت صادرات ألمانيا من السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ بسبب أزمة "فيروس كورونا"؛ وأوضحت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن، أن صادرات ألمانيا من هذه السيارات بلغت 41300 سيارة في الشهور الستة الأولى من العام الحالي، مقابل 52200 سيارة في نفس الفترة من 2019.

كما اوضحت البيانات ارتفاع واردات ألمانيا من هذه السيارات من 30200 إلى 45300 سيارة، واستوردت ألمانيا 25% من هذه السيارات من فرنسا، المورد الرئيسي للسيارات الكهربائية في ألمانيا.