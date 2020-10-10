فريد الديب يكشف تفاصيل الإفراج عن صلاح دياب: "على المعاش منذ 7 سنوات"

كشف المحامي فريد الديب، تفاصيل الإفراج عن المهندس صلاح دياب، حيث ذكر أنه ثبُت على وجه اليقين للنيابة العسكرية أن صلة صلاح دياب بالمصنع والشركة محل المخالفة انقطعت تماما من 2013، "لا بقى ممثل الشركة ولا له أسهم فيها ولا مسؤول عنها وبقى في المعاش من هذا التاريخ".

وأضاف "الديب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"،: "من 7 سنوات ملهوش علاقة بالشركة إطلاقا، لو فيه مخالفة عنها يسألوا عنها ممثل الشركة، لما ثبت هذا تم إخلاء سبيله وروح بيته الساعة 7 الصبح".

وعن اتهامه بالبناء على أرض ملك للدولة، رد الديب: "الكلام كان كدة في البداية والبلاغ كان كدة في البداية وكان معمول من موظف الحي، ولكن ثبت أنه لا صلة لدياب بهذا الأمر، المسؤول عن الأرض رئيس الشركة".

وتابع: "ميهمنيش مين المسؤول، يهمني إن المهندس صلاح دياب صلته انقطعت بالشركة، لا له أسهم فيها ولا ممثل قانوني، مفيش أي بلاغات أخرى، وأفرج عنه بدون ضمانات"، ممازحا أحمد موسى، "بس أنا عاوزك تفرج عني أنا ".