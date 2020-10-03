تعرف على إجراءات جهاز مدينة الشروق لمواجهة جائحة فيروس كورونا

قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة تنمية الشروق، إنه تم توفير بعض المستلزمات الطبية، بالتنسيق بين رجال الأعمال ومجلس الأمناء لدعــم مستشفى الشروق العام، كما تم تعقيم وتطهير الأسواق التجارية بالمدينة والمنشآت الخدمية، مثل «قسم الشرطة - السجل المدنى - موقف السيارات - محطات الإنتظار - المحاور والطرق الرئيسية».

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه تم عمل حملة التعقيم الأولى بالتنسيق مع شرطة التعمير وشرطة المرافق وغلق وتشميع صالات الألعاب وعمل حملات على المقاهى والمولات التجارية ومصادرة الشيش ومتابعة تنفيذ القرارات الوزاريه بهذا الخصوص بشكل يومي.

كما يتم التنسيق مع الإداره التعليمية لمتابعة تنفيذ قرارات وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالتعليمات المتعلقه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، للحد من انتشاره بين الطلاب أو العاملين بالإدارة التعليمية ومدرسي المدارس .

وكشف "الغيطى"، عن استمرار الحملات اليومية لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية وقطع المرافق عنها فورا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كان المهندس عبدالرءوف الغيطى أعلن الانتهاء من تقسيم المدينة إلى (4) قطاعات بدلاً من قطاعين، وتم وإسناد عمليات النظافة بإجمالى (4) عقود لتطوير المنظومة، لخلق نوع من المنافسة بين الشركات العاملة لتقديم الأفضل.