 الغاز يتسبب في انفجارين بلبنان والجزائر.. و25 متوفى ومصابا

وقع انفجاران أمس فى لبنان والجزائر كان القاسم المشترك والسبب المباشر فيها هو انفجار الغاز فيما بلغت حصيلة الضحايا 25 شخصا بين متوفى ومصاب.

وأعلن الصليب الأحمر اللبنانى، على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، عن وقوع انفجار قارورة غاز في منطقة الجية فى لبنان، موضحا أن فرقه توجهت الى مكان الحادث.

وأشار إلى إصابة 4 أشخاص، وتم نقل جريحين إلى المستشفى وجريحين تم إسعافهما في المكان.

وكان انفجار خزان مازوت في حي طريق الجديدة في العاصمة اللبنانية بيروت، وقع أمس وأدى الانفجار إلى سقوط عدد من الجرحى.

فيما شهدت العاصمة الجزائرية انفجار غاز في حي "طريق الرقاصة بالبيض"، ووصلت حصيلة الضحايا إلى 5 قتلى من بينهم طفل، جرى انتشالهم من قبَل فرق الحماية المدنية، حسب تلفزيون النهار الجزائري.

وحسب ما أورده رئيس وحدة الحماية المدنية بالبيض، سجلت عناصر الحماية المدنية في هذا الحادث انهياراً كلياً لـ3 مبانٍ، كما تم تسجيل تضرر العديد من المباني المجاورة، هذا ولا تزال عملية البحث والإجلاء متواصلة.

وأضاف ذات المسؤول، أنه تم اجلاء العائلات خارج المنازل المتضررة، من قبَل فرق الحماية المدنية.

هذا وحسب ذات المصدر، تسبب هذا الحادث في إصابة 16 شخصًا بجروح، بينهم 4 أشخاص أصيبوا بحروق.

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه لعائلات ضحايا انفجار الغاز في مدينة البيض الجزائرية.

وقالت الحماية المدنية إن الانفجار الناجم عن تسرب الغاز وقع على الساعة 13:40 بالتوقيت المحلي داخل أحد المنازل بمنطقة الرقاصة في مدينة البيض.