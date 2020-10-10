فيديو.. انفجار بمدينة البيض الجزائرية و"تبون" يعزي الضحايا

شهدت العاصمة الجزائرية انفجار غاز في حي "طريق الرقاصة بالبيض"، ووصلت حصيلة الضحايا إلى 5 قتلى بينهم طفل، وجرى انتشالهم من قبَل فرق الحماية المدنية، حسب تلفزيون "النهار" الجزائري.

وحسب ما أورده رئيس وحدة الحماية المدنية بالبيض، سجلت عناصر الحماية المدنية في هذا الحادث انهياراً كلياً لـ3 مبانٍ، كما تم تسجيل تضرر العديد من المباني المجاورة، ولا تزال عملية البحث والإجلاء متواصلة.

وأضاف المسؤول، أنه تم إجلاء العائلات خارج المنازل المتضررة، من قبَل فرق الحماية المدنية.

وحسب ذات المصدر، تسبب هذا الحادث في إصابة 16 شخصًا بجروح، بينهم 4 أشخاص أصيبوا بحروق.

ALERTE عاجل جدا

10/10:



Forte explosion de gaz à la ville de Rogassa à la wilaya d'El Bayadh:

Plusieurs morts signalés.

انفجار عنيف للغز يهز مدينة الرقاصة بولاية البيض:

عدة قتلى. pic.twitter.com/02BsEjinHP — Said Touati (@epsilonov71) October 10, 2020

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه لعائلات ضحايا انفجار الغاز في مدينة البيض الجزائرية.

وقالت الحماية المدنية إن الانفجار الناجم عن تسرب الغاز وقع على الساعة 13:40 بالتوقيت المحلي داخل أحد المنازل بمنطقة الرقاصة في مدينة البيض.