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فيديو.. انفجار بمدينة البيض الجزائرية و"تبون" يعزي الضحايا

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سحر المكاوى ووكالات
07:37 م | السبت 10 أكتوبر 2020
الشرطة الجزائرية

الشرطة الجزائرية

شهدت العاصمة الجزائرية انفجار غاز في حي "طريق الرقاصة بالبيض"، ووصلت حصيلة الضحايا إلى 5 قتلى بينهم طفل، وجرى انتشالهم من قبَل فرق الحماية المدنية، حسب تلفزيون "النهار" الجزائري.

وحسب ما أورده رئيس وحدة الحماية المدنية بالبيض، سجلت عناصر الحماية المدنية في هذا الحادث انهياراً كلياً لـ3 مبانٍ، كما تم تسجيل تضرر العديد من المباني المجاورة، ولا تزال عملية البحث والإجلاء متواصلة.

وأضاف المسؤول، أنه تم إجلاء العائلات خارج المنازل المتضررة، من قبَل فرق الحماية المدنية.

وحسب ذات المصدر، تسبب هذا الحادث في إصابة 16 شخصًا بجروح، بينهم 4 أشخاص أصيبوا بحروق.

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه لعائلات ضحايا انفجار الغاز  في مدينة البيض الجزائرية.

وقالت الحماية المدنية إن الانفجار الناجم عن تسرب الغاز وقع على الساعة 13:40 بالتوقيت المحلي داخل أحد المنازل بمنطقة الرقاصة في مدينة البيض.

 

 

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