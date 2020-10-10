عاجل.. مقتل 5 وإصابة 16 في انفجار بالجزائر

شهدت العاصمة الجزائرية انفجار غاز في حي "طريق الرقاصة بالبيض"، ووصلت حصيلة الضحايا إلى 5 قتلى من بينهم طفل، جرى انتشالهم من قبَل فرق الحماية المدنية، حسب تلفزيون النهار الجزائري.

وحسب ما أورده رئيس وحدة الحماية المدنية بالبيض، سجلت عناصر الحماية المدنية في هذا الحادث انهياراً كلياً لـ3 مبانٍ، كما تم تسجيل تضرر العديد من المباني المجاورة، هذا ولا تزال عملية البحث والإجلاء متواصلة.

وأضاف ذات المسؤول، أنه تم اجلاء العائلات خارج المنازل المتضررة، من قبَل فرق الحماية المدنية.

هذا وحسب ذات المصدر، تسبب هذا الحادث في إصابة 16 شخصًا بجروح، بينهم 4 أشخاص أصيبوا بحروق.