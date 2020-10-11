جهاز المشروعات: نسعي لصناعة "براند" للمنتجات المصرية المحلية

قال طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يعمل على الاهتمام بتلك المشروعات، وهو ما ظهر جليا في معرض "تراثنا"، الذي تم افتتاحه اليوم، حيث ركز الجهاز العام الجاري، على وضع "براندات" مصرية للتصدير للخارج.

وأضاف "شاش"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن ما يميز المعرض خلال العام الجاري هو الدعم بصورة أكبر مع توفير تسويق إلكتروني لكافة العارضين بالمعرض، وهو ما يتم تقديمه بصورة أكبر، موضحا أنه وبالنسبة للتسويق الإلكتروني تم توفير منصة رقمية لعرض المنتجات على غرار "سوق. كوم"، كما الاستعانه بمجموعة من شركاء التنمية لتحديث الاحتياجات الخاصة بالعارضين لتصميم العلامات التجارية.

وأكد أن الأقبال على المعرض سيكون كبيرا، وعلى كافة المواطنين الذهاب للمعرض للتسوق والذي يوجد به الكثير من المنتجات التي لا تتواجد في الأسواق بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن المعرض يوفر أتويسات لنقل المواطنين من ميدان التحرير إلى أرض المعارض بالتجمع الخامس.