أمينة تهنئ محمد منير بعيد ميلاده: ربنا يديك الصحة يا كينج

هنأت المطربة أمينة الكينج محمد منير بعيد ميلاده الـ66 عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت أمينة صورا من الحفل الذي غنت فيه مع الكينج محمد منير.

وعلقت "كل سنة وانت طيب يا كينج أنا من المنايرة أوى فى نفسي ربنا يديك الصحة ومليون سلامة عليك وعلى قلبك يا حبيب الملايين كل حبايبي يعيدو عليه".

وأعرب محمد منير، عن سعادته باهتمام جمهوره بالاحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم السبت 10 أكتوبر.

وقال منير لـ"الوطن"، إنه يهنئ جمهوره "كل سنة وكل جمهوري طيب وبخير".

وعن الحفلات الجديدة التي يحضر لها خلال الفترة المقبلة، قال إنه لم يحضر لأي حفلات خلال الفترة المقبلة، لكنه يستعد لتقديم أكثر من أغنية خلال الفترة المقبلة.

وقررت دار الأوبرا المصرية مؤخرا تأجيل حفل الفنان محمد منير، الذي كان مقررا إقامته مساء الخميس 16 يوليو بناء على رغبة الفنان، على أن يجري تحديد الموعد الجديد للحفل لاحقا.

وطرح الفنان محمد منير أغنيته الجديدة "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، ومن ألحان محمد رحيم، وإنتاج الشركة العالمية مصطفى إسماعيل وذلك بطريقة الفيديو كليب على قناته الشخصية على موقع "يوتيوب".

وحققت الأغنية التي تعتبر من الأغاني الوطنية عددا كبيرا من المشاهدات، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة.

ومن المقرر أن يجري غدا طرح أغنية "كينج" احتفالاً بعيد ميلاد الفنان الكبير محمد منير، قام بتقديمها مجموعة من الشباب، والمقرر طرحها غدًا بمناسبة عيد ميلاده واليوم السبت، والأغنية فكرة وألحان وغناء الفنان الشباب يحيى هاني، وكلمات محمد موسى.

وشاركت أمينة الغناء مع الكينج محمد منير العام الماضي، وأعربت وقتها عن سعادته البالغة لتعاونها مع "الكينج" أمام جمهوره، حيث قالت: "أنا مش مصدقة أني واقفة أمام الكينج"، متابعة: "كنت في يوم من الأيام لو قابلت الكينج هغني اللون اللي بحبه وهو النوبي والخماسي والفراهدة بالذات والأزاريطة.. وبحبك يا منير".